张一琪 黄慧莹

徐 骏作（新华社发）

在位于江苏苏州昆山市的昆山元宇宙产业园元宇宙展示厅，参观者在体验VR游戏。

新华社记者 杨 磊摄

重庆图书馆，市民在数字阅读机上看数字图书。

孙凯芳摄（人民视觉）

近日，一则“闲鱼账号被列为婚后财产 夫妻举证争夺”的消息引发关注。随着互联网深入到生活的方方面面，个人网络账号等逐渐成为个人财产的重要组成部分，这些都被称为虚拟财产。

夫妻双方婚姻破裂，因虚拟财产分割走上法庭；百万粉丝博主订立遗嘱，希望将账号交由朋友继承运营；玩家购买的游戏账号被他人“找回”，双方产生纠纷……近年来，因虚拟财产而生出的纠纷不时见诸报端，如何更好地保护个人虚拟财产成为社会关注热点。

1 虚拟财产接入现实生活

“依据《中华人民共和国民法典》之相关规定，判决被告退还原告33000元转让费。”随着河南省荥阳市人民法院宣判最终审理结果，一起因网络游戏账号转让交易而引起的纠纷得到解决，游戏玩家阴先生成功维权。

这起纠纷要从一年半以前说起。当时，阴先生在某直播间结识了被告高某，一番议价后，阴先生先后花费33000元，与高某签订协议，永久买下其某游戏账号和装备。然而，时间仅过去3个月，阴先生便发现账号所绑定的手机号被解绑，无法登录，账号被他人“找回”。阴先生以此为由，要求高某退还转让费，但遭到拒绝。因此，阴先生于2023年7月17日将高某起诉至法院。

近年来，诸如此类游戏玩家购买账号后，被恶意“找回”、偷窃的案件频发。从前，游戏只是一种“无形”的娱乐，如今，它已经延伸出“入刑”的财产属性，被纳入虚拟财产行列之中。

中国政法大学民商经济法学院教授武长海表示，虚拟财产主要指依附于网络虚拟空间、以数字化形式存在、具有一定使用价值和交换价值，并在特定群体中传播和使用的信息产品。

随着互联网的深度普及和迅速发展，从游戏皮肤到网络平台账号，虚拟财产的种类不断丰富，接入大众生活的各个场景。

虚拟财产不及实体财产那么真实可感，但其实已经深入到从“衣食住行”到“生老病死”的方方面面，并逐渐成为中青年群体个人财产的重要组成部分。几年前，一句“你是想继承我的蚂蚁花呗吗？”还只是流行的网络热梗，而现在，虚拟财产的继承正成为现实。

最近，刚满21岁的大学生彭萱来到中华遗嘱库，订立了一份遗嘱。她在遗嘱中提到，如果自己不幸离世，财产将留给妹妹。她的财产包括两个游戏账号和一家正在经营的首饰网店。此前，彭萱从未想过还能带着游戏、网店立遗嘱，去年，她了解到，越来越多的年轻人正在为虚拟遗产订下遗嘱，“我没有真正意义上的大额财产，但对游戏账号和网店，我投入了不少精力和金钱。”同时，她表示这些虚拟财产看不见摸不着，把它们写进遗嘱，相当于受到法律的正当保护，能让自己图个心安。

《中华遗嘱库白皮书（2023年度）》显示，截至2023年12月，中华遗嘱库中内容涉及虚拟财产的遗嘱已达488份，微信、QQ、支付宝、网络游戏账号等虚拟财产，已逐渐在人们的资产中占据重要地位，对虚拟财产保护的需求正不断凸显。

2 所有权归属是纠纷核心

“几年前我关注的许多网红，现在几乎都刷不到了，我印象最深的就是李子柒，当时还引起了不小的关注。”短视频爱好者小文说道。与许多观众一样，标杆级网红李子柒的“消失”，让小文第一次了解到网红与MCN机构间的纠纷。

依托互联网发展，网红、主播成为新兴职业。短视频平台和直播行业的崛起，无疑为网红的爆发式生长提供了条件。在人人都能当网红的时代，头部账号的成功，几乎都离不开MCN机构前期大量的投入和专业的扶持。而随着知名度的不断提高、账号收益的节节攀升，在利益分配的博弈中，双方的矛盾往往会升级、加剧。

“跟一些大网红相比，我这种刚起号不久、粉丝体量小的，在内容选择上更多还是要听从机构、迎合市场。”刚大学毕业的董青青，正在尝试全职运营自媒体，从前一心向往签约MCN机构的她，却发现掌握自己的账号比她预想的更加困难。

作为虚拟财产，网红账号究竟归属于网红个人还是MCN机构，是核心争议之一。诚然，MCN机构在网红的孵化过程中投入了巨大的资金与资源，但网红为账号赋予了较强的人身属性，又具有不可替代性。

“MCN机构在与网红签订合同时，前者一般都处于比较强势的地位。由于账号已经累积了一定量的粉丝，存在能够不断开发的商业价值，即使合约到期需解约，机构一般也不会轻易将账号完全转让给网红本人，因此网红在保护自己的账号所有权方面，确实在客观上存在困难。”北京中银律师事务所律师马霄表示。

“从策划到运营，这个账号从来都是我一个人在负责！”“但账号是在我们结婚之后我来注册的，无论如何也是共同财产。”北京市朝阳区的刘先生与徐女士于2018年登记结婚。婚后，徐女士注册了某短视频平台账号，而后由刘先生在工作之余精心运营。不久，账号粉丝数就累积达到10万以上，这为他带来了一定收益。今年，由于家庭琐事等缘故，二人感情不和决定离婚，在进行财产分割时，双方就账号的归属产生分歧，各执一词、互不相让。

互联网时代，对于平台账号、网络店铺等虚拟财产的分割，成为一些年轻人面临的现实问题。社交媒体的迅猛发展，使具有一定粉丝基数的账号能通过广告推广、直播带货等多种方式进行变现，表现出实际的经济价值，并在一定条件下转换成现实财产。

民法典第一百二十七条规定，“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”这是我国法律首次明确规定对虚拟财产的保护，即直接承认网络虚拟财产作为价值载体的财产属性，为当下日益丰富的虚拟财产的界定和保护奠定了基础。

“若账号是在双方婚姻关系存续期间注册的，并在运营中带来了经济效益，就属于民法典所规定的夫妻共同财产。在分割的具体过程中，应当考量账号运营过程中双方的实际投入，一般将账号归属于主要运营的一方，但应适当补偿一定金额给另一方，作为共同财产中的支付折价款。”马霄对此做出解答。

3 价值评估仍是难题

“上小学时，我每周都去学校旁的小卖部买皮肤卡，回家之后再在游戏里兑换。”游戏“发烧友”蔡恒回忆。谈到虚拟财产，游戏中账户、代币、角色、道具以及角色首先浮现在他的脑海。

《2023年中国游戏产业报告》显示，目前中国游戏市场销售收入已突破3000亿元，用户规模达6.68亿人。去年，某游戏停服，如何妥善处理玩家在游戏中的虚拟财产、切实保护玩家的权益牵动起不少人的心。

游戏中的虚拟财产赔偿难以界定，难在哪儿？实际上，用户充值虚拟货币并购买道具等，并不意味着获得了这些虚拟物品的使用权，本质是获得了游戏供应商提供的服务，以及虚拟物品的使用权。

因此，游戏停服时，服务商鲜少按照用户充值的实际款项进行全额赔偿。2022年8月，北京互联网法院就审理了一起与游戏停服相关的案件：成某某起诉天津云畅科技有限公司，要求该公司赔偿游戏停服后的相关损失。

法院在审理中认定网络游戏道具属于网络虚拟财产，应依法予以保护，并确立了损害赔偿数额的计算标准。最终，法院判决被告公司退还成某某未使用的代币金额，折合人民币3万余元。

“不仅仅是充值、花钱这么简单的事儿，很多游戏装备也都是靠完成任务才得到的。我打到现在的段位，花费了大量的时间和心血，也从中得到了满满的成就感，认识了许多兴趣相投的朋友。如果有一天失去这些，即使得到经济赔偿。精神上的创伤也难以被弥补。”作为某手游多年的资深玩家，蔡恒坦言，他认为除了实际的金钱投入，精神和情感也可以当作衡量虚拟财产价值的标尺。

可以看到，游戏停服前，已经被消耗转化为游戏道具的、非充值所得的游戏道具的价值认定仍存在较大争议，玩家在游戏中投入的时间与精力、所形成的社会关系也缺乏客观、科学的评估方式。

对此，马霄建议，对于虚拟财产价值的认定目前在法律层面需要完善。在立法尚未明确规定虚拟财产价值认定方法的情况下，实务部门在确定虚拟财产数额时可能缺乏依据，导致同案不同判的结果，需要结合社会背景和司法实践，对该问题进行予以解决。

4 虚拟财产保护须各方共同发力

民法典进一步明确了虚拟财产的财产地位，同时为制定其他更为细致的法律法规，奠定了法律基础和依据，对于国内虚拟财产的保护立法具有重要意义。

专家表示，尽管民法典将网络虚拟财产纳入法律保护范畴，但这一规定属于概括式、宣示性的立法模式，在解决具体争议时，还无法作为直接依据。

因此，加快虚拟财产保护立法是首要任务，以做到有法可依。北京德恒律师事务所合伙人、网络与数据研究中心主任张韬建议，对网络虚拟财产进行专门立法，进一步明确虚拟财产的保护范围，确定权利所有人、权利范围、权利的行使及侵权保护等内容，不仅有利于对游戏代练等行为进行规范，还能促进相关产业的良性发展。

马霄表示，应进一步明确虚拟财产的定义和类型，扩大合法财产范围，并参考典型案例，不断根据实际情况细化相关规定，甚至为虚拟财产专项立法、设立虚拟财产法院做好准备，以为司法实践提供更有力的保障和支撑。

保护虚拟财产，互联网平台的责任不容忽视。现如今，各类互联网平台都要求用户勾选相应的服务条款，这种行为事实上是与互联网平台签订服务合同。

因此，互联网平台应当明确主体责任，进行严格的自我约束，把握自身与用户间的权益平衡，明确其对用户虚拟财产的安全保障责任，并为用户在平台内产生的虚拟财产利益预留救济途径。即使双方发生纠纷，平台方也应积极回应。

作为虚拟财产最重要的主体，用户应提升自身对虚拟财产的保护意识。在密码设置与交付私人信息时保持小心警惕，尽量选择正规的交易平台进行虚拟财产的交易，并在必要的情境下保留证据。一旦自身虚拟财产遭遇侵犯，也请及时运用法律保护自身权益。

虚拟财产看似“无”，实则“有”。随着虚拟财产在个人财产中逐渐跻身更重要的位置，占据更大比例，对其的保护应该更加严密和明确。

(责编：白宇、卫嘉)

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