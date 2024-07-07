欧阳易佳

永安堤王以珍险段，沿堤树木被淹没。人民网 欧阳易佳摄

“鄱阳湖水位持续超警，禁止船舶夜间进出。”

“我们24小时巡逻，时刻准备应对各类险情。”

……

连日来，长江中下游省份持续遭遇强降雨，鄱阳湖湖区及干流水位迅速上涨，多条河流超警戒水位。近日，人民网记者赶赴江西省九江市，实地采访防汛一线现状。

正值晌午，烈日当头。记者遇见了正准备出发去巡堤的江繁平。作为九江市永安乡人民武装部部长，他连日来坚守在长江永安堤王以珍险段。

“7月2日14时，我们出动了民兵应急分队，进行拉网式巡堤查险。重点是对大堤背水面堤底的积水塘、水井、穿堤工程等进行排查。”江繁平说。

江繁平所在的永安堤，与长江梁公堤、赤心堤一起组成了九江长江干堤上游段，是长江干流二级堤防。堤外，洪水滔滔；堤内，千万家庭。

16个哨所、24小时在岗、定时定点不间断巡查……要做到“不漏一处、不松一刻”，及时处理可能出现的险情。“长江水位每天都在变化，我们对全堤巡堤频次实时做调整，确保堤防安全运行。”九江市河道湖泊和水利工程管理中心城西堤防管理所副所长霍晓进说。

闻“汛”而动，打好防汛保卫战。庐山北枕长江，东临鄱阳湖，受近期强降雨影响较大。来到庐山深处，记者一行看到，在大坝两岸，一边是风平浪静的张家山水库，另一边是刚挖好的导流沟。沟体宽而深，彩色布盖在大坝背面，用于确保水库背面积水能快速排除。

“今年是有气象记载以来，庐山市降雨量最大的年份。光7月1日一天，降水量就达240毫米。”庐山市水利局党组书记张旭告诉人民网记者。

6月30日11点，东山村巡查员张里文在巡查过程中，发现张家山外坝背水面坝体出现滑坡。“接到险情报告后，我们派出技术专家赶到现场。”张旭说，经过研判这不是坝体损坏，而是因为强降雨造成土方松软。随后相关部门调用机械、物料进行应急处置，当天就控制住了险情。

庐山市张家山水库险情得到控制。人民网 欧阳易佳摄

当前，鄱阳湖及长江九江段水位较高，且未来一段时间将持续在高水位波动，部分堤段出现了不同程度的险情，沿江滨湖地区圩堤安全度汛压力大、任务艰巨。据水利部预测，长江中下游洪水过程将持续到18日前后，未来两周将面对高水位演进过程。

江西省水利厅有关负责人表示，将全力做好“人防、物防、技防”各项准备，最大限度减少灾害损失，全力守护人民群众生命和财产安全。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经