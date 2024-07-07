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“文化味”遇上“烟火气” 夏日文旅激活消费市场生机活力

人民网记者 王绍绍
2024年07月07日09:15 | 来源：人民网
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到乡村的绿水青山间品一杯茶，在郊外听一场露天音乐会，去博物馆的历史文物里穿梭……入夏以来，我国各地加速旅游业提质升级，文旅融合故事不断“上新”。观演出、品民俗、享美食、游美景，游客的笑语欢声串起炎炎夏日的生机与活力，传递出对“诗与远方”的美好向往。

近年来，我国旅游市场持续升温，带动消费潜能不断释放，为国民经济注入发展新动能。国家统计局此前发布的数据显示，今年1-5月份，我国社会消费品零售总额195237亿元，同比增长4.1%；服务零售额同比增长7.9%，增速快于同期商品零售额4.4个百分点；其中，交通出行、旅游咨询租赁等服务零售都保持了较快增长。

对此，分析人士表示，在假日出行比较活跃等因素推动下，我国文旅消费市场出游人次和出游花费同比有所增长。出行文旅的消费需求的增长较快，也带动了餐饮收入的增长，我国经济内生动能持续恢复，超大规模市场的消费潜力持续释放。

今年夏天，各地纷纷“解锁”消夏新模式，进一步激发文旅消费市场活力，为“夏日经济”注入勃勃生机。在甘肃兰州，“黄河之滨”成为了当地夏日休闲避暑的热门目的地，天南海北的各地口音、筏子游船拉不完的八方客、人山人海的中山桥，让游客沉浸式感受黄河文化的独特魅力，南关民族风味一条街等多个夜市热闹非凡，地道小吃、特色烤串、各式饮品琳琅满目；在嘉峪关，讨赖河畔上演大型音乐喷泉表演和水幕电影，灯光与湖水交相辉映，向游客展现“天下第一雄关”的文化色彩，成为当地炎炎夏日中的“清凉秘境”……

“高温之下，文旅产业不断推出夏日旅游新玩法、新业态，山间避暑、冰水游乐等避暑游满足了游客多元消费需求，正成为我国‘夏日经济’新增长点。”多位业内人士表示，大众火热的出游热情，反映了大家对美好生活的向往。越来越多的游客在“悦目”外，更追求“赏心”。丰富多元的夏季旅游业态满足了游客们的精神文化需求，也将人们的心带向更美的“诗和远方”。

除了去河畔山间感受“清凉一夏”之外，今年夏天，打卡博物馆“宝藏”文物、体验特色传统民俗等“文化游”备受欢迎，传统技艺、国潮文创、古风服饰等纷纷成为新时尚，“新中式”旅游在年轻人中风靡一时。

走进敦煌莫高里工匠村，工匠、工种、工法及莫高窟典型洞窟复制等古老文化向观众多维度展示，沉浸式还原莫高窟泥塑的创作场景，还能现场动手体验彩塑艺术从扎骨架、泥塑到上色的全过程，亲手“触摸”千年敦煌的璀璨文化特质；而在几百公里外的玉门，秦腔表演、皮影戏、面塑制作等民俗项目在当地乡镇节庆节会上轮番亮相，锲金画、火笔画等传统美术，稻草人制作、陈醋酿造、扎染等传统技艺，榆钱??特色美食充满西北民俗文化特色，练泥、拉坯、印坯、修坯、烧窑等制陶技艺让游客们耳目一新……

“自然之美与人文之韵交相辉映，正是旅游业绽放持久魅力的关键。”中国旅游研究院院长戴斌表示，对于文化遗产不能仅停留于开发，还要做到“活化”，充分挖掘其深厚的文化底蕴，在日常生活当中重构功能，重建价值。文化和旅游要在更深层次、更广范围融合发展，使文化成为推动旅游高质量发展的重要要素，让旅游成为建设文化的重要力量。

(责编：郝帅、高雷)
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