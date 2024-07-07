原标题：中老铁路国际旅客列车开行满1000列次

本报昆明7月6日电（记者徐鑫雨 通讯员雷雨、黄远飞）记者从云南磨憨出入境边防检查站获悉，7月5日，中老铁路国际旅客列车累计开行满1000列次，累计发送旅客达96万人次，其中跨境旅客达22.2万人次，共有来自96个国家和地区的旅客乘坐该列车出行。

中老铁路国际旅客列车自2023年4月13日开行以来，列车停靠时间由最初的90分钟压缩至现在的52分钟，出入境人数从最初每日约300人增长到约700人，出入境人员从最初27个国家和地区增长到96个国家和地区。自2024年4月13日起，增开了往返于中国云南景洪至老挝琅勃拉邦的旅客列车，“早上中国昆明吃米线，下午老挝万象喝咖啡”成为一种新的旅游方式。

“面对口岸出入境客流量持续增长和口岸‘大进大出、快进快出’的发展趋势，我们先后推出节假日客流高峰‘两公布一提示’、提前发放外国人入境卡、入境旅游团网上预约通关、24小时无障碍通关、升级自助快捷通道等便民措施，联合铁路、海关等联检部门探索实施一站式通关服务，旅客边检现场查验时间提升了30%以上，列车准点率达100%，一般旅客验放率达100%。”磨憨边检站铁路执勤专班负责人孟涛介绍。

一年多来，越来越多的旅客乘坐中老铁路国际旅客列车出行，促进了沿线客流、物流、信息流高效交换。经中老铁路出入境人员可以直抵南亚、东南亚、西亚等38个国家，出入境货物辐射老挝、泰国、缅甸、越南等12个“一带一路”共建国家。中老铁路国际旅客列车“从通到畅、从畅到快、从快到好”的目标正逐步实现，为国际黄金大通道互联互通高质量发展不断注入新动能。

(责编：郝帅、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经