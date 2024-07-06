中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书（2024）》。人民网 王雅蝶摄

人民网北京7月6日电 （欧阳易佳、王雅蝶）日前，中国气象局举行新闻发布会，发布并解读《中国气候变化蓝皮书（2024）》（以下简称《蓝皮书》）。

《蓝皮书》指出，我国区域生态气候状况趋好。2005至2023年，石羊河流域荒漠面积呈减小趋势；2000至2023 年，西南岩溶区秋季植被指数呈显著增加趋势，区域生态状况稳步向好。1973至2023年，中国沿海红树林面积总体呈先减少后增加的趋势，2023年已基本恢复至1990年水平。

我国是全球气候变化的敏感区和影响显著区，气候系统多个层面都发生明显的变化。《蓝皮书》显示，2023年是全球有观测记录以来最暖的一年，气候系统综合观测和多项关键指标表明，气候变暖趋势仍在持续。在气候变暖背景下，全球平均海平面呈持续上升趋势。

国家气候中心副主任袁佳双介绍，长序列气候观测资料综合分析显示，我国极端高温事件发生更为频繁、强度更强、持续时间延长。伴随着气温升高，大气中持水量增加，极端强降水事件的发生频次和强度也有所增强。

(责编：孙红丽、高雷)

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