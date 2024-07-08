肖尤丹

应对新挑战，需要我们更加积极应变求变，围绕加快推动更高水平的科技开放，着力塑造与国家实力地位和科技发展水平相适应的开放创新格局

前不久，嫦娥六号完成世界首次月球背面采样返回之旅。本次任务搭载了欧洲航天局月表负离子分析仪、法国氡气探测仪、意大利激光角反射器、巴基斯坦立方星等4个国际载荷，获得国际社会广泛关注和好评。这是我国国际科技合作结出的最新成果。

科技进步是世界性、时代性课题，唯有开放合作才是正道。随着科技探索的深入，分工协作日益精细、复杂，科技合作的广度不断拓展、力度持续增强，已经形成你中有我、我中有你的格局。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，国际科技合作呈现出一些新特点。应对新挑战，需要我们更加积极应变求变，围绕加快推动更高水平的科技开放，着力塑造与国家实力地位和科技发展水平相适应的开放创新格局。

全面参与全球科技治理，拓展合作新基础。世界发展受益于科技进步，人类命运因科技合作而更加紧密。眼下，应对人工智能风险、气候变化和粮食安全等共同挑战，国际社会携手合作的要求更加紧迫。从利益共享到科技共治进一步扩展我国国际科技合作的基础，有助于推动我国参与全球科技治理的深度和广度。有必要主动参与全球科技规则制定，通过设置全球性科技创新议题等方式，提升我国在前沿科技、知识产权、科技伦理、数字经济、绿色发展等方面的全球科技治理话语权。

发挥大科学装置平台效应，培育合作新优势。大科学装置是引领前沿科技突破的关键工具，跨国界、跨学科科研合作成为大科学装置建设运行的主流。截至2023年底，我国已经布局建设77个国家重大科技基础设施，其中35个已建成运行，数量规模处于国际领先地位。加强大科学装置建设运行的国际化环境建设，让资源和数据开放更便利，不仅能为前沿科学突破和世界科技进步提供支撑，还有助于汇聚顶尖科技人才和资源，推动我国从全球创新网络重要参与者转变为不可或缺的关键贡献者。

构建国际化制度生态，激发合作新动能。推动国际科技合作是一个系统工程，需要集中各方力量，营造促进国际科技合作的良好氛围。坚持以开放促创新，将开放融入科技治理全过程，健全科技对外开放体制机制。比如，围绕出入境、居留居住、金融服务、教育医疗等环节，补齐开放创新的一些短板，提升国际科技合作和跨境创新创业便利化服务水平。此外，安全是持续开放的保障，开放是长久安全的基础。加快健全和完善开放创新安全制度体系，还应注重开放发展与安全保障的协调，为开放提供制度保障。

世界潮流浩浩荡荡，开放合作的大势不可阻挡。国际环境越复杂，我们越要敞开胸怀、打开大门，统筹开放和安全，在开放合作中实现自立自强。在新的起点上，以全球视野谋划和推进科技创新，以高水平开放构建国际科技合作新格局，我们一定能谱写国际科技合作新乐章，让科技更好造福人类。

（作者为中国科学院科技战略咨询研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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