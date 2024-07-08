本报记者 窦 皓

位于杭州市滨江区的贝丰科技生产厂区，生产线满负荷运转，一个月的产能可达5万台，一批最新生产的涡轮风机，正在等待着最后的测试。

“两个月内我们招了50多名员工，把产能提升上去。”杭州贝丰科技股份有限公司董事长宋昕说，今年以来，企业接到的涡轮风机订单量上涨了30%。

“别看它的直径只有6.5厘米，却是我们历时两年半研发的成果，其装机噪声相比同类产品降低了30%，刷新了行业的静音标准。”在生产车间，宋昕介绍起公司的新产品——一款微型高性能涡轮风机。

涡轮风机是呼吸机的“心脏”，它可以将高压力高流量的气体推送进呼吸机，帮助患者呼吸。由于加工精度高、工艺流程复杂等技术门槛，长期以来，全世界的微型高性能涡轮风机几乎都依赖着国外一家企业。

研制门槛有多高？举个例子来说，为了匹配患者吸气和呼气的节奏，呼吸机中的微型涡轮风机必须做到压强足够和瞬间启停。“这就相当于汽车加速到100公里/小时后在两秒内急刹车到10公里/小时，低速运行1秒之后又要瞬间加速。在这样严苛的条件下，风机要保持正常运转2万—3万小时，这对性能、寿命、可靠性等方面都是很大考验。”宋昕说。

成立于2018年4月的贝丰科技，一直专注于微型高性能电机风机的研发和生产。“高门槛意味着高风险，很多同行企业知难而退，但我们没放弃。”宋昕说。

2010年，宋昕与其他创始人组成团队攻关。创始人中，既有流体力学领域的国际顶级专家，也有电机、机械、电子和工业自动化领域的资深专家。然而，从“0到1”的过程并不顺利，创业初期，宋昕团队在技术突破方面进展缓慢。

宋昕透露，最初3年，他和团队成员逐步攻克了材料关、注塑关和熔接关。为突破平衡机难关，团队又花了两年多时间，最终把涡轮风机的寿命提高到了3万小时。

过去几年，贝丰科技发展迅速，成长为行业的隐形冠军。目前，国产品牌的院用呼吸机，采用的几乎都是贝丰科技的产品。

近来，一度占据了公司业务主力的呼吸机市场逐渐趋于饱和。是探索其他领域，还是继续做精做深？贝丰科技选择了后者。

“目前，公司正在跟国外一家呼吸机公司合作，开发治疗性质的呼吸机，用于提升睡眠质量、缓解呼吸不畅等。”宋昕介绍，“我们正在与一些客户沟通，一起推动家用呼吸机往舒适化、智能化、定制化等方向发展。”

在贝丰科技展厅中，轴流风扇、涵道风扇、耐腐蚀风机等各类产品映入眼帘。公司正不断完善和丰富产品线，与国内多家半导体企业建立了战略合作关系。

截至目前，贝丰科技共拥有60多项发明专利和实用新型专利，被认定为国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业。

“一辈子只做一件事”“做匠人、修匠心、 养匠气”……在公司厂区采访，记者不时看到类似标语。“涡轮风机工作的环境，就像我们所从事的行业，需要经历长时间的锤炼和沉淀，这些标语不是口号，而是公司的价值观所在。”宋昕说。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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