曲哲涵

过紧日子不是“穷算计”而是“会算计”，要求各级财政部门优化财政支出结构，把好预算编制关，将更多资金用于民生保障、重大战略实施和重大项目建设；要求党政机关克勤克俭，提高财政资金使用效益，提高公共产品供给质量。从这个意义上讲，过紧日子已成为加快财政治理体系和治理能力现代化建设的重要抓手。

把过紧日子要求落实落细，不断提升财政治理效能，要继续用好预算管理一体化这个“金刚钻”。

要按照“一体化”要求，建立健全预算项目全生命周期管理机制，“无项目不预算，无预算不支出”。对上下级财政间预算衔接，政府、部门、单位预算衔接，乃至结转结余资金预算管理等，都须“横到边、纵到底”，有明确的业务规范，在制度规定上不留空白。同时将相关规则嵌入信息系统，并且设立触发条件，对违规支出等操作进行及时预警提示。

要以预算管理一体化的项目库为抓手，提高宏观政策效能。要督促主管部门在进行行业领域事业发展谋划时，先提出切实可行的干事方案，再研究论证资金需求，确保预算执行时资金“用得出、用得好”，落地见效，避免出现“资金等项目”“撒胡椒面”等情形。要重点抓实项目库建设，坚持预算安排与项目入库情况挂钩，将重点项目置于“一体化”平台上接受监督、论绩求效，更好实现财政宏观调控目的。

要持续提升预算一体化信息系统的科技含量，提高从中央到地方，以及各部门各领域间“一体化”响应能力，加快数字财政建设。一方面，确保资金从源头到末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查，并丰富数据信息的统计、比对、抓取等功能。与此同时，要用好预算管理一体化系统的协同治理功能，进一步强化上下级财政间，财政与组织、人力资源和社会保障、税务、人民银行等跨部门间的数据联通，夯实宏观治理的基础设施，为推进财政数据治理和大数据分析创造条件，并放大宏观政策协同发力、同向发力的效果，推动高质量发展行稳致远。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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