本报北京7月7日电 （记者赵展慧）中国证监会不久前发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升科创板对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能。

措施围绕服务高水平科技自立自强和新质生产力发展推出一揽子改革举措，尤其针对市场反映较为集中的新股发行高价超募、活跃并购重组市场、加强上市公司监管等问题作出相应安排，既积极回应市场关切，也为下一步全面深化资本市场改革积累经验、创造条件。

措施主要包括：一是强化科创板“硬科技”定位，严把入口关，进一步完善科技型企业精准识别机制，支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。二是开展深化发行承销制度试点，优化新股发行定价机制，完善科创板新股配售安排，加强询报价行为监管。三是优化科创板上市公司股债融资制度，建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”，探索建立“轻资产、高研发投入”认定标准，推动再融资储架发行试点案例率先在科创板落地。四是更大力度支持并购重组，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，丰富并购重组支付工具，支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并。五是完善股权激励制度，提高股权激励精准性，完善科创板上市公司股权激励实施程序。六是完善交易机制，加强交易监管，丰富科创板指数、ETF品类及ETF期权产品。七是加强科创板上市公司全链条监管，从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，引导创始团队、技术骨干等自愿延长股份锁定期限，优化私募股权创投基金退出“反向挂钩”制度，严格执行退市制度。八是积极营造良好市场生态，推动优化科创板司法保障制度机制，加强与地方政府、相关部委协作，深入实施“提质增效重回报”行动。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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