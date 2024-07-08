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今年第一次国家农产品质量安全例行监测总体合格率为98%

2024年07月08日06:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月7日电  （记者郁静娴）农业农村部5—6月组织开展2024年第一次国家农产品质量安全例行监测，抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品7835批次样品，涉及104个品种和135项参数，总体合格率98%，同比上升0.5个百分点。

　　据介绍，今年第一次例行监测共抽检了31个省份108个大中城市的950个蔬菜水果茶叶生产基地、165辆蔬菜和水果运输车、160个养殖场、212辆水产品运输车、464个暂养池、839个农产品批发（农贸）市场等。监测结果显示，蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品合格率分别为97.8%、97.4%、98.5%、99.4%和95.9%。

　　从监测品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜、食用菌、茎类蔬菜全部合格，瓜类、芸薹属类、茄果类蔬菜合格率分别为98.8%、98.7%、98.5%。抽检的水果中，苹果、西瓜、葡萄、梨等品种合格率分别为100%、100%、100%、97.9%。抽检的茶叶中，红茶、绿茶合格率分别为100%、98.1%。抽检的畜禽产品中，猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽蛋、禽肉合格率分别为100%、100%、99.6%、99.4%、99.3%、98.2%。抽检的水产品中，对虾、鳙鱼、克氏原螯虾全部合格，鲢鱼、乌鳢、鲤鱼、草鱼、罗非鱼合格率分别为98.9%、98.7%、98.1%、97.9%、97.8%。

　　农业农村部已将监测中发现的问题通报各地，要求地方农业农村部门限期查清问题，跟踪开展处置，消除问题隐患。针对重点问题品种，开展药物残留攻坚治理，组织全覆盖建档立卡，开展上市出塘批批速测，强化日常巡查检查，实施月月抽检月月通报，强化督促考核。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月08日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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