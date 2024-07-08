本报记者 李 蕊

“汽车以旧换新”小程序界面。

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推动消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。随后，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，明确了消费品以旧换新的具体任务。相关政策措施实施效果如何？近日，记者在山东、四川体验探访汽车和家电产品以旧换新流程，了解政策落地情况和消费者实际感受。

——编 者

“这辆车陪伴我21年了。”山东省滨州市市民鲍天峰围着车转了一圈，“车龄太长了，时不时会‘闹’个小毛病。”

前几年，鲍天峰就动了换车的念头，但有点舍不得这个“老伙伴”。直到几个月前在手机上刷到新闻，这才让他下定决心——商务部、财政部等7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车以旧换新的补贴范围和标准等做出明确规定；山东省出台相关文件推动政策落地，开展促销活动。

汽车以旧换新政策怎么落地？记者跟随鲍天峰来到滨达合众一汽大众4S店实地探访。

店内，顾客络绎不绝，随处可见政策宣传牌。鲍天峰左瞧右看，相中一辆新能源汽车，便向销售顾问咨询起政策。

“我想报废一辆2003年的燃油车，买一辆新能源车，能享受以旧换新补贴吗？补贴多少钱？”

销售顾问现场评估后，递上一份宣传册：“报废这辆旧车并购买新能源乘用车，能享受1万元补贴。”

“除了补贴，还有啥优惠？”

“当然有。”销售顾问拿着计算器，算了一笔账，“你看，这款车指导价19.4万元，各类补贴和优惠折合再算，只需11.5万元左右，让利7万多元。”

财政部前不久发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》，汽车以旧换新补贴年度资金总额近112亿元，已预拨山东省汽车以旧换新资金6.73亿元。

谁能申领补贴？“今年4月24日至12月31日，对个人消费者报废注销个人名下的国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日）个人名下的新能源乘用车，购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升（含2.0T）及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。”滨州市商务局消费促进科相关负责人介绍。

补贴标准是多少？“对报废注销上述两类旧车并购买符合条件的新能源乘用车的补贴1万元，对报废注销国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的补贴7000元。”该负责人说。

此外，补贴能与购车金融信贷优惠、新能源汽车购置税减免、汽车厂商配套优惠等叠加，政策“组合拳”让消费者得到更多实惠。

以旧换新政策的出台，为汽车市场注入新活力。“今年5月，我们销售了141台车，其中35台执行以旧换新政策，销售量同比增长39.6%。”滨达合众汽车销售服务有限公司销售总监王娜说。

“这款新能源车，百公里耗电12千瓦时左右，相当于开1公里，仅花不到1角钱，非常省钱。”盘算一番，鲍天峰爽快定下新车。

补贴怎么领？程序繁琐吗？

要想申领补贴，须先报废旧车。次日，鲍天峰打开“汽车以旧换新”小程序，点击“报废回收网点查询”，搜到附近一家机动车回收拆解公司，前往报废后，顺利拿到《报废机动车回收证明》《机动车注销证明》等材料。

几天后，鲍天峰如约到店提车，付车款，拿发票。“后期再准备好机动车登记证书等材料，通过微信小程序就能申请补贴，手机操作非常便利。”销售顾问拿出手机演示。

“我们收到申请材料后，会同财政、公安、工信等部门审核，通过汽车以旧换新平台反馈审核结果，再将补贴资金拨付至申请人提供的银行账户。”滨州市商务局消费促进科相关负责人介绍，“自政策出台以来，我们已收到300余条汽车以旧换新补贴申请。”

脚踩油门，鲍天峰开着新车回家。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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