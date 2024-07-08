本报记者 李凯旋

秦传瑜在操作新购入的空调。

朱博文摄（人民视觉）

今年夏天，53岁的秦传瑜决定给家里换点“大件”。

秦大姐家住四川省绵阳市涪城区圣水一队，一家人生活节俭。10多年前老屋重建、装修，当时购置的家电产品一直用到现在。夏日炎炎，旧空调近期故障频发，她才动了换新的念头。

今年以来，消费品以旧换新行动在各地广泛开展。绵阳市积极响应，自5月25日起发放首轮家电以旧换新消费补贴，共计400万元。得知消息，秦大姐觉得这是个好机会。

来到本地品牌长虹电器旗舰店，店外宣传补贴政策的横幅醒目，店里人流熙攘。“我可不只看优惠，还要看技术新不新、功能强不强。”跟着店员，她耐心了解起来。

圆柱形的柜式空调挺流行，出风量大，还有语音控制功能，操作便捷；挂式空调几乎实现“静音”，还能自我清洁……秦传瑜挑花了眼：“不看不知道，家里的旧产品早就跟不上时代啦。”

“这些都是绿色产品，达到国家一级能效标准。”店员介绍，“传统的柜式空调每小时大约耗电1千瓦时，新产品每3小时才耗2千瓦时。”秦传瑜更动心了：“用上绿色家电，省钱，还能为节能减排作贡献，多好。”

补贴力度如何？秦大姐想买柜式、挂式空调各一台，厂家配合以旧换新行动推出工厂补贴，两台空调总价优惠1300多元；以单台新家电发票价格（含税价）为准，这两台空调又可分别申请300元、500元的政府补贴。“两相叠加，优惠超三成。”她马上做出选择。

付完款，店员指导秦大姐申请补贴：打开“绵易补”微信小程序，上传销售发票照片、回收证明照片等，整个申请流程几分钟。“通过审核后，就等着补贴到账了。”店员说。

没多久，装机师傅张会国打来电话：“急用的话，今天就能上门装。这些天订单火爆，要是不急，能不能等等？”“我就排队慢慢来。”秦大姐笑着答应。

5天后，天气又热了些，张会国及时赶来。旧空调被拆下运走，柜式空调安在客厅，挂式空调则优先用在秦大姐母亲的卧室。

“这些旧家电，会被回收到哪儿？”秦大姐问。

“我们有专门的电器电子产品再生循环利用企业。”张会国介绍，旧家电将按环保要求被拆解处理，其中再生金属等材料经提炼后还能循环使用，“既减轻污染、节约资源，市面上‘翻新机’也少了，一举多得。”

拿出家中的一台旧空调、一台旧洗衣机，秦大姐换得260元。以旧换新活动期间，商家免收空调高空作业费、支架费，又省了200多元。“还有10年免费包修呢，有问题随时找我。”临走前，张会国不忘提醒。

绵阳市2024年首轮家电以旧换新活动期间，消费者共申领补贴7000余笔，拉动家电消费3200万元。绵阳市商务局副局长平凡说，当地正在老旧小区、村镇等开展老旧家电安全隐患排查活动，广泛宣讲政策，引导消费者参与以旧换新。

最近，街坊四邻想换新家电的不少，都向秦传瑜“请教”，她也乐得给大伙儿讲解补贴事宜。“去旧容易，换新乐意。”秦大姐给自己换“大件”的经历下了总结。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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