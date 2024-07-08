人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

家电以旧换新怎么换？四川绵阳，记者随消费者探访电器商店——

换“大件”，绿色又智能（经济新方位）

本报记者 李凯旋
2024年07月08日06:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　秦传瑜在操作新购入的空调。
　　朱博文摄（人民视觉）

　　今年夏天，53岁的秦传瑜决定给家里换点“大件”。

　　秦大姐家住四川省绵阳市涪城区圣水一队，一家人生活节俭。10多年前老屋重建、装修，当时购置的家电产品一直用到现在。夏日炎炎，旧空调近期故障频发，她才动了换新的念头。

　　今年以来，消费品以旧换新行动在各地广泛开展。绵阳市积极响应，自5月25日起发放首轮家电以旧换新消费补贴，共计400万元。得知消息，秦大姐觉得这是个好机会。

　　来到本地品牌长虹电器旗舰店，店外宣传补贴政策的横幅醒目，店里人流熙攘。“我可不只看优惠，还要看技术新不新、功能强不强。”跟着店员，她耐心了解起来。

　　圆柱形的柜式空调挺流行，出风量大，还有语音控制功能，操作便捷；挂式空调几乎实现“静音”，还能自我清洁……秦传瑜挑花了眼：“不看不知道，家里的旧产品早就跟不上时代啦。”

　　“这些都是绿色产品，达到国家一级能效标准。”店员介绍，“传统的柜式空调每小时大约耗电1千瓦时，新产品每3小时才耗2千瓦时。”秦传瑜更动心了：“用上绿色家电，省钱，还能为节能减排作贡献，多好。”

　　补贴力度如何？秦大姐想买柜式、挂式空调各一台，厂家配合以旧换新行动推出工厂补贴，两台空调总价优惠1300多元；以单台新家电发票价格（含税价）为准，这两台空调又可分别申请300元、500元的政府补贴。“两相叠加，优惠超三成。”她马上做出选择。

　　付完款，店员指导秦大姐申请补贴：打开“绵易补”微信小程序，上传销售发票照片、回收证明照片等，整个申请流程几分钟。“通过审核后，就等着补贴到账了。”店员说。

　　没多久，装机师傅张会国打来电话：“急用的话，今天就能上门装。这些天订单火爆，要是不急，能不能等等？”“我就排队慢慢来。”秦大姐笑着答应。

　　5天后，天气又热了些，张会国及时赶来。旧空调被拆下运走，柜式空调安在客厅，挂式空调则优先用在秦大姐母亲的卧室。

　　“这些旧家电，会被回收到哪儿？”秦大姐问。

　　“我们有专门的电器电子产品再生循环利用企业。”张会国介绍，旧家电将按环保要求被拆解处理，其中再生金属等材料经提炼后还能循环使用，“既减轻污染、节约资源，市面上‘翻新机’也少了，一举多得。”

　　拿出家中的一台旧空调、一台旧洗衣机，秦大姐换得260元。以旧换新活动期间，商家免收空调高空作业费、支架费，又省了200多元。“还有10年免费包修呢，有问题随时找我。”临走前，张会国不忘提醒。

　　绵阳市2024年首轮家电以旧换新活动期间，消费者共申领补贴7000余笔，拉动家电消费3200万元。绵阳市商务局副局长平凡说，当地正在老旧小区、村镇等开展老旧家电安全隐患排查活动，广泛宣讲政策，引导消费者参与以旧换新。

　　最近，街坊四邻想换新家电的不少，都向秦传瑜“请教”，她也乐得给大伙儿讲解补贴事宜。“去旧容易，换新乐意。”秦大姐给自己换“大件”的经历下了总结。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月08日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一封来自“孤岛”的“家书”
　　“回家去防汛。”7月3日起，往返于江西九江市区与江新洲的渡轮变得繁忙，行色匆匆的游子搭乘渡轮回家防汛。…
人民网记者在一线：人防物防技防守护一方安澜
　　永安堤王以珍险段，沿堤树木被淹没。人民网 欧阳易佳摄 “鄱阳湖水位持续超警，禁止船舶夜间进出。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部