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前五月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增超八成

持续激发消费品以旧换新潜能（经济新方位）

本报记者 王 珂
2024年07月08日06:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　在江苏，聚焦汽车、家电、家装厨卫、餐饮等四大重点行业，今年以来累计举办3600余场省级消费促进活动，13个设区市结合当地特点制订活动方案，计划开展1800余场消费促进活动，其中以旧换新专场活动600余场。

　　在湖北，今年以来新增3亿元财政支持资金，引导家电家居绿色化、智能化消费升级。消费者购买符合条件的空调、电视机等绿色智能家电家居产品，按成交价格的10%享受一次性立减补贴。

　　…………

　　以旧换新，消费者实现产品升级得实惠、家电企业扩大销量促生产、回收端推动资源再生利用，可谓一举多得。距上一轮推动全国范围消费品以旧换新已近15年，更新需求进入集中释放期。

　　《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）印发以来，取得阶段性成效。汽车方面，5月，全国汽车零售227.1万辆，同比增长8.7%；二手车交易量158.5万辆，同比增长5.9%；报废汽车回收量52.3万辆，同比增长55.6%。1—5月份，全国报废汽车回收220万辆，同比增长19.4%；新能源汽车销售同比增长32.5%，占新车销量的33.9%；二手车交易同比增长8.7%。

　　家电方面，5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额743亿元，同比增长12.9%；1—5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3421亿元，同比增长7%。前5月，主要电商平台以旧换新销售额同比增长81.8%。

　　商务部牵头建立多部门参与的推动消费品以旧换新工作协调体系，推动出台财税、金融等系列政策措施，各地资金支持力度也在不断加大，持续激发以旧换新潜能。

　　消费体验直接影响消费意愿，是推动以旧换新工作的关键一环。《方案》提出，引导企业提升回收服务水平，便利车主交车，推广上门收车服务模式；健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点；支持企业提供家具、厨卫等消费品上门“送新”、返程“收旧”服务，创新推广“互联网+回收”等模式，优化线上线下二手家居交易服务，满足群众多样化需求。

　　为便利群众申领补贴，商务部开发了汽车以旧换新信息平台，在微信、支付宝、抖音和银联云闪付上线“汽车以旧换新”小程序，联通工业和信息化部、公安部等部门相关车辆数据，实现补贴申请一口提交、一网联审，群众还可以实时查询审核进度。截至6月25日12时，商务部汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请约11.3万份，申请量呈现加快增长态势。

　　中国汽车流通协会搭建二手车信息服务平台，利用权威数据为二手车置换提供更多信息参考。整合行业资源，联动二手车市场、地方行业组织、互联网平台企业等汽车全产业链条，积极推进以旧换新和汽车消费为主题的消费企业巡展活动。

　　《方案》提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

　　商务部有关负责人表示，要结合“消费促进年”活动，联动行业协会、龙头企业、金融机构等推出更多让利优惠、便民服务措施，以政策为激励，以畅通循环为驱动，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，推动消费品以旧换新工作取得更大成效。

　　（尹舒羿参与采写）

 

　　本期统筹：吕  莉  祁嘉润

　　数据来源：商务部

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年07月08日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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