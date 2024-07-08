本报记者 窦瀚洋

改造后的安吉县梅溪镇红庙村废弃矿坑。

安吉县委宣传部供图

程铄钦在工作中。

沈汤孝吉摄（人民视觉）

今年“五一”假期，到咖啡馆打卡的游客络绎不绝。

安吉县委宣传部供图

在浙江湖州安吉县，有一家藏在绿水青山间的乡村咖啡馆，颇受年轻人欢迎。今年以来，咖啡馆累计接待游客70万人次。

咖啡馆负责人程铄钦今年31岁，已经创业近3年。2021年，程铄钦辞去工作，与几名志同道合的伙伴回到乡村创业。“为了寻找合适的创业场地，我们跑遍了安吉的行政村，最终选中了梅溪镇红庙村一座闲置10余年的废弃矿坑。”他告诉记者，恰巧红庙村也有开发矿坑、打造新业态的计划。

一座废弃矿坑，能用来做什么？

当时，安吉已经涌现出一批较为成功的乡村咖啡馆，但以矿坑风景为卖点的还没有，“我们经过反复研究，打算就在矿坑边上卖咖啡。”程铄钦说。

“之所以选择程铄钦的团队，是因为他们很有诚意，方案也做得最完善、最富创意。”梅溪镇副镇长赵雯说。

最终，程铄钦团队与红庙村以“两入股三收益”模式展开合作，即村民和村集体以资金、资源入股，占比49%，程铄钦团队占股51%，负责项目运营。

“在矿坑边上卖咖啡？能卖得出去才怪咧。”刚开始，程铄钦的创意遭到了不少村民的质疑。

面对质疑，程铄钦与团队并未动摇，而是对矿坑进行微改造、精提升，一方面整治矿坑环境、保留原有工业遗存，另一方面新建观景平台，适度改造旧厂房。“我们找到了独特的定位，将湖光山色与工业遗存巧妙融合。”程铄钦说。

咖啡馆开张当月，营业额突破80万元，但仅维持了一个月。“从第二个月开始，经营状况断崖式下跌，有时一天只卖出两三杯咖啡，营业额不到100元。”那段时间的焦灼令程铄钦记忆犹新，“最惨淡的时候，连员工工资都发不出来。”

“酒香还怕巷子深呢，既要练好内功，也要懂得营销。”为此，程铄钦与团队不断复盘，改变原有售卖方式，把卖咖啡融入“卖风景”之中，增设打卡元素，招募摄影师为游客免费拍照。与此同时，团队加大营销力度，“在乡村只卖咖啡是走不远的，要懂得与消费者建立情感链接。”程铄钦说。

如今，程铄钦的团队已达到127人，吸引了来自各地的年轻人，其中90%以上是00后大学生，为当地发展注入了年轻活力。

不仅如此，咖啡馆还为红庙村吸引了源源不断的游客，截至目前，为村里带来的溢出效益将近1000万元，村集体增收100多万元，村民也获得分红。人气旺了，村民在家门口赚钱的机会更多了。曾经质疑咖啡馆的村民，终于改变了想法。

“游客多时，村民在矿坑附近卖些农特产品，一天下来收入很可观。更重要的是，通过咖啡馆引流，村里的特色产业发展更有起色。”赵雯说，今年村里有望引进新的文旅项目，打造户外运动基地。

眼下，程铄钦又在为灵峰街道城南社区的废弃垃圾场艺术改造计划忙碌着。在他看来，年轻人投身乡村建设的发展空间很大，把自己的好创意融入乡村建设中，自己能获得发展，也能助力乡村全面振兴。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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