本报珠海7月7日电 （记者贺林平）“港车北上”政策自2023年7月1日落地实施以来，带动粤港澳大湾区互联互通与融合发展进一步提速。据拱北海关和港珠澳大桥边检站统计，截至7月7日17时35分，经港珠澳大桥珠海公路口岸通关的香港单牌车已突破100万辆次。

“港车北上”是中央支持香港发展、推进粤港澳大湾区建设的重要举措之一，该政策下获批的香港单牌车可经港珠澳大桥珠海公路口岸通关。政策实施以来得到热烈响应，出入境香港单牌车保持逐月增长态势，月均增速超过33.8%。香港居民能够以更为便捷的方式进入内地，深度探索和体验内地丰富的餐饮、文化和生活方式，不仅满足了个人的休闲娱乐需求，也为探亲访友、商务交流等提供了便利。据边检部门统计，今年上半年，大桥口岸先后6次刷新客流车流纪录。

政策落地实施以来，港珠澳大桥珠海公路口岸在高度便利化通关方面持续创新管理，不断简化边检备案手续，积极推动数据共享共用，实现“港车北上”网上申请、网上备案；不断加大智慧海关建设力度，持续升级优化“一站式”系统。据悉，今年内口岸有望将小客车高峰时段单向通行能力由每小时950辆次提升至每小时1500辆次。

香港中文大学肿瘤病理博士后陈博南是博兆医疗的创始人之一。“自港珠澳大桥开通以来，我几乎每周过桥往返。以前这样的行程至少需要半天时间，现在只需要一个小时，为科研成果的快速转化提供了便利。”陈博南说。

随着暑假来临，香港居民携家人“北上热”持续升温。记者从拱北海关获悉：已有超过6.8万辆香港单牌车辆成功完成海关登记备案手续，目前每天新增的“北上”车辆备案达300余宗。“高增长反映出强需求。对于粤港澳大湾区而言，‘港车北上’既带来了人气，又带来了机遇，将加快大湾区经济一体化进程，为区域内科技创新和产业升级提供有力支持。”香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年说。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经