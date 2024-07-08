本报北京7月7日电 （记者葛孟超）记者从网联清算公司了解到：今年以来，网联清算公司联合商业银行、支付机构、卡组织等经营主体，优化外籍来华人员移动支付服务，创新和推广“外包内用”“外卡内绑”业务，让外籍来华人员享受便捷安全的移动支付服务。

“外包内用”是指境外钱包机构与网联平台合作，外籍来华人员使用境外钱包APP即可在境内支付的服务。数据显示，今年1—6月，网联平台“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍，有效服务外籍人员来华旅游、边贸合作和经济交流。

除电子钱包外，针对外籍来华人员用银行卡支付的习惯，网联清算公司联合商业银行、支付机构、卡组织等创新推出“外卡内绑”业务，支持境外居民将境外银行卡与我国境内支付APP绑定，实现境外银行卡与境内条码支付的无缝衔接。数据显示，今年1—6月，网联平台“外卡内绑”业务交易笔数3738.18万笔，交易金额54.17亿元，同比分别增长6.65倍、8.03倍，自业务上线以来累计服务境外超200万用户。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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