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吉林公主岭稻渔科技小院探索种养新模式

水稻田里虾蟹肥

本报记者 门杰伟
2024年07月08日06:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　7月，吉林省公主岭市南崴子街道南崴子村，一块块水田如镜子般映照着蔚蓝的天空，翠绿的秧苗在云朵的倒影中轻轻摇摆。在距离水田不远的小龙虾培养池中，稻渔科技小院首席专家、吉林农业大学副教授王秋举提起虾笼，将一尾小龙虾捧在手心端详，“现在虾苗长势不错，我们正逐渐投放到试验田中，很快就能捕捞上市了。”

　　在稻田里养虾蟹并非新鲜事，但想通过这种方式实现稳定增收并不容易。“传统的稻田养殖虾蟹模式，与机械化插秧作业不适配，且缺少放养密度、苗种质量等判定标准，增收空间有限。”王秋举说。

　　2018年，王秋举瞄准难题，带领团队来到南崴子村，依托公主岭市蓝谷水产养殖农民专业合作社，在试验田边开展虾蟹养殖技术攻关。

　　游弋水中的虾蟹能松土、摄食害虫，粪便还可肥田，通过生态良性循环提升稻米品质。经过大量试验，团队创新探索出“双边沟+分箱式插秧”稻田养殖虾蟹模式。“传统的模式是在稻田四面挖出环沟，为适应当地的地形和气候条件，我们调整为挖两侧对沟，不仅能保留更多稻田面积，还让虾蟹养殖更为集中，提高了捕捞效率和饲料利用率。”王秋举说，“同时，考虑到机械化插秧作业的要求，该模式以6行或12行水稻为一箱，并在箱与箱之间留出空隙，有利于打造稻田与虾蟹共生互促的良性生态环境。”

　　“用上新模式，我们开展综合养殖有了底气，‘钱袋子’也更鼓了。”蓝谷水产养殖农民专业合作社负责人赵春雨介绍，近年来，合作社里每亩地通过养殖、销售水产品平均能增收800元左右。不仅如此，由于稻田里的生态良性循环，稻米品质也得到提升，受到市场欢迎。

　　新模式的增收效益，吸引了村民纷纷加入。在吉林省水产技术推广总站的支持下，这一创新模式在全省10万亩水田中推广实践。“目前团队正在对这一模式进行创新升级，尝试利用排水渠等原有水道，争取实现少挖沟甚至不挖沟就能养殖虾蟹。”王秋举说，设立科技小院，就是为了实现科研与农业生产需求的精准匹配，让科研成果真正惠及更多农民。

　　据了解，吉林省现有经中国农技协批复的国家级科技小院105家；共建高校、科研院所14个，涵盖种植、养殖、农业工程等48个产业类别。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月08日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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