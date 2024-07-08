人民网记者 黄盛

国务院国资委日前数据显示，截至目前，中央企业共管理了126只创投基金，认缴规模529亿元，已投资金额313亿元，主要投向了先进制造、能源、电子信息等领域，在推动科技攻关、加大科研投入等方面取得了积极成效。

国务院国资委资本运营与收益管理局局长王海琳对此表示，将指导央企用足用好现行相关政策，聚焦主责主业，结合自身优势和条件，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业，助力培育发展新质生产力，进一步推动实体经济高质量发展。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁对此向人民网记者表示，创投基金是以股权资本为主，可以充实央企的资本金，降低负债率；同时，创投基金主要聚焦科技创新，为央企提供新领域、新赛道。因此，创投基金有助于促进科技、产业、金融良性循环。他认为，央企设立的创投基金具有自身的一些特色，例如资金规模大、注重长期回报、防止国有资产流失、兼顾一定的社会效益。因此，央企创投基金在“募、投、管、退”过程中，应当健全符合自身特点和发展规律的国资创投管理体制和尽职合规责任豁免机制，探索按照整个基金生命周期进行考核的机制。

据记者梳理，过去一年，我国创投行业又频频迎来政策“暖风”——去年6月，国务院常务会议提出，要把支持科创型科技型企业作为重中之重，要加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系；要加强监督管理与发展政策的协同配合，对不同类别私募投资基金特别是创业投资基金实施差异化监管；要抓紧出台促进创业投资基金发展的具体政策等。去年年底召开的中央经济工作会议明确提出，鼓励发展创业投资、股权投资。今年《政府工作报告》再次重申，鼓励发展创业投资、股权投资，优化产业投资基金功能。今年4月的中央政治局会议又提出“积极发展风险投资，壮大耐心资本”。前不久的6月底，国务院办公厅发布了《创业投资高质量发展的若干政策措施》。

“国务院国资委将立足自身职责定位，加强与相关部门的沟通协同，在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核、明确尽职免责容错条件等方面，给予央企创投基金更大支持。”王海琳说，近年来，央企围绕增强核心功能、提高核心竞争力，有序开展了有关基金投资业务，充分利用基金聚集资本、决策灵活、分散风险的优势和特征，通过有效投资积极推动实体经济高质量发展。

也有业内人士向记者表示，国企改革深化提升行动要求国有资本要立足实业、聚焦主责主业，做战略资本、长期资本、耐心资本。其中，创投基金是央企实施国有资本布局优化与产业结构调整的重要工具。但央企开展金融业务的目的是探索产融结合，实现以融促产，推进实业更好发展。国资央企要坚持回归本源、聚焦主业，着力严控增量，切实优化存量，立足发展与企业产业特点相符合、主业需求相配套的金融业务，提高为主业服务的金融业务占比。

(责编：王连香、高雷)

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