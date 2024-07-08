原标题：理想汽车宣布7月内全量推送无图NOA，发布全新自动驾驶技术架构

2024年7月5日晚，理想汽车在2024智能驾驶夏季发布会上宣布将于7月内向所有理想AD Max用户全量推送“全国都能开”的无图NOA（导航辅助驾驶）功能，并将同时推送全自动AES（自动紧急转向）和全方位低速AEB（自动紧急制动）功能。此外，理想汽车还发布了基于端到端模型、VLM（视觉语言模型）视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，并宣布启动该新架构的早鸟计划。

无图NOA功能摆脱了对高精地图或先验信息的依赖，使得车辆在全国范围内的导航覆盖区域均可使用。该功能借助时空联合规划能力，带来更丝滑的绕行体验，并具备超远视距导航选路能力，在复杂路口依然可以顺畅通行。同时，无图NOA还充分考虑了用户心理安全边界，用分米级微操带来默契安心的智驾体验。

即将推送的AES功能可以实现不依赖人辅助扭力的全自动触发，规避更多高危事故风险。而全方位低速AEB则进一步拓展了主动安全风险场景，有效减少低速挪车场景的高频剐蹭事故发生。

在自动驾驶技术方面，理想汽车的新架构由端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型共同构成。端到端模型用于处理常规的驾驶行为，信息传递、推理计算和模型迭代更高效，驾驶行为更拟人。VLM视觉语言模型则具备强大的逻辑思考能力，可以理解复杂路况、导航地图和交通规则，应对高难度的未知场景。同时，自动驾驶系统将在基于世界模型构建的虚拟环境中进行能力学习和测试。

理想汽车产品部高级副总裁范皓宇表示：“我们已经在全国各地积累了超百万公里的无图NOA行驶里程。无图NOA全量推送后，24万名理想AD Max车主都将用上当前国内领先的智能驾驶产品。”

理想汽车智能驾驶研发副总裁郎咸朋表示：“从2021年启动全栈自研到今天发布全新的自动驾驶技术架构，我们从未停止探索的脚步。这套业内领先的全新架构是自动驾驶领域里程碑式的技术突破。”

无图NOA的推送将带来四项重大能力升级，包括摆脱对先验信息的依赖、基于时空联合规划的丝滑绕行体验、超远视距导航选路能力以及考虑用户心理安全边界的默契行车体验。

在主动安全领域，理想汽车建立了完备的安全风险场景库，并持续提升风险场景覆盖度。即将推送的全自动AES和全方位低速AEB功能将进一步增强车辆的主动安全能力。

理想汽车的自动驾驶全新技术架构受诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼的快慢系统理论启发，模拟人类的思考和决策过程，形成更智能、更拟人的驾驶解决方案。这一架构由端到端模型和VLM视觉语言模型共同构成的双系统，以及基于世界模型的虚拟环境测试和训练构成，为自动驾驶技术的发展带来创新。

(责编：曹淼、陈键)

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