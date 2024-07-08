原标题：交通银行举办“智能向善 开放共治”论坛

7月5日，2024世界人工智能大会“智能向善 开放共治”论坛在上海世博中心举办。本次论坛由交通银行主办，世界人工智能大会组委会办公室指导。来自政府机构、知名高校、金融机构、研究机构、科技公司等各领域的专家与300余位人工智能、数字经济、高端制造、新能源、新材料、生物医药等领域科技型企业代表汇聚一堂，通过主旨演讲、发布仪式、圆桌论坛等多种形式，共同探讨生成式AI等人工智能前沿技术在金融领域应用的机遇和挑战。交通银行董事长任德奇、上海市经济和信息化委员会副主任葛东波出席论坛并致辞，交通银行副行长钱斌出席论坛并作主旨演讲，王文进业务总监出席论坛发布仪式。

任德奇在致辞中表示，从金融工作实践中交行深切体会到，人工智能正在不断激发金融机构数字化转型新浪潮，在客户服务、产品创设、流程重塑、风险防控等方面，极大地提升了金融服务质效和服务体验。但同时，人工智能与金融的加速融合也带来技术、安全、伦理等一系列新风险、新挑战，需要把握机遇、重视安全，扎实践行金融工作的政治性、人民性。

近年来，交行在监管部门的指导和上海市政府的大力支持下，与社会各界倾力合作，积极推动深化人工智能技术在金融机构的应用。将智能化手段融入金融“五篇大文章”体系建设，洞察客户需求，实现产品对位，为实体经济提供更加高效便捷的金融服务；将人工智能技术嵌入经营管理流程，推动实现人机协同，强化智能辅助，优化重塑业务流程，提升运营管理质效；充分运用人工智能技术强化风险管理，增强操作风险防控、内控合规与反洗钱能力。

葛东波在致辞中表示，面向未来，上海将进一步把握数字化、网络化、智能化发展契机，在经济质量的变革、效力变革、动力变革过程中不断探索人工智能发展与治理之道。要加速赋能金融行业，支持人工智能企业与金融机构深度合作，鼓励大模型、AI Agent、具身智能等前沿技术在金融领域合规应用，为金融业高质量发展注入强劲动力；要探索新型治理模式，鼓励各类创新主体参与国际国内治理标准的研讨和治理工作。积极推动新技术安全合规应用，引导行业有序发展壮大；要坚持完善多方共治，充分发挥政府、企业、科研机构和社会公众的协同作用，支持金融机构针对具体应用场景需要，探索适合自身特点的治理模式。

在论坛主旨演讲环节，中国证监会原主席肖钢认为，人工智能是人类发展新领域，既对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响，给世界带来巨大机遇，又会产生各种风险和复杂挑战。要加快建设我国人工智能治理体系，坚持以人民为中心的价值取向，坚持以人为本、智能向善、发展与安全并重、促进与规制并行，构建开放、公正、有效的治理体系与机制，促进人工智能技术造福于人类。

中国人民银行原副行长李东荣认为，当前，人工智能金融领域应用政策环境持续优化，应用场景快速扩展，有效提升金融机构内部生产效率，降低了运营成本，创新了服务模式，提升了服务效率。人工智能发展算法是核心、数据是基础、算力是驱动。发展的同时要注意技术本身存在算法黑箱、算法歧视、模型缺陷等风险，算力成本投入大、算力资源需进一步统筹等问题以及数据隐私保护和数据质量带来的挑战。推动人工智能金融应用要坚持以人为本、科技向善；要切实加强风险监管和基础支撑建设；要加强数据安全和做好消费者保护；要注意系统性提升人工智能的能力和水平；要把握主动，结合实际，要为金融业务带来实质性的帮助和提升。

钱斌围绕AI未来发展、金融领域应用和科技伦理治理等主题分享了四方面观点。第一，AI技术已驶入通用人工智能深海。集约化将成为算力建设新趋势；合成数据将有望成为数据扩充新来源；多模态已成为算法跃迁新方向。第二，AI与各领域广泛融合，展现出极大的创造力。人工智能已自然无缝地与生产生活的方方面面深度融合，展现出赋能百行千业创新发展的巨大潜力。第三，运用新质生产力写好数字金融大文章，助力金融强国建设。要运用人工智能践行“以人为本”，服务实体经济,强化风险防控。第四，坚持智能向善，共同推动AI安全可信发展。要坚守正确的科技伦理，加强算力资源整合共享，强化数据供给和数据治理，推动大模型生态建设，积极开展模型治理，完善AI工程化人才培养。

清华大学五道口金融学院研究员、华夏银行原行长张健华认为，公共数据占全社会数据总量的比例较大，需要充分发挥其价值。公共数据开放目前主要有开放平台、授权运营两种模式，两种模式分别对普惠性（协调性）发展、专业性（创新性）发展具有更显著的促进作用。公共数据开放目前还存在数据质量不高、应用场景不多、两种模式有机结合不够等问题，需要进一步完善。

中国工商银行首席技术官吕仲涛分析了以大模型为代表的人工智能技术发展趋势，并重点介绍工行率先建成的集算力、算法、数据、应用范式、安全防控、业务场景、自主生态于一体的企业级千亿金融大模型技术体系。吕仲涛指出，金融行业应做深大模型技术支撑能力、做大数据资产建设、做强人才队伍建设、加快跨行业联合创新，加快大模型技术在金融行业的研究和创新应用，加速释放行业新质生产力，以金融高质量发展服务社会经济高质量发展。

在本次论坛上，交通银行“交银e监管”数字化集成服务平台和“人工智能联合创新成果”正式发布。

交行公司机构业务部副总经理周建明对“交银e监管”数字化集成服务平台发布内容进行了介绍。他指出，人工智能在资金监管领域为银行产品创新提供了强有力的技术支撑。交行充分发挥自身金融科技优势，积极探索人工智能技术应用，推进资金监管服务的流程重塑、功能再造和场景升级，通过智能分析资金流向和动态监测外部环境风险，有效打通信息不对称和资金监管难等痛点、堵点，为用户提供安全、灵活、精准、高效的全周期资金监管服务，高效助力经济循环畅通、服务发展新质生产力、守护人民美好生活。

交行金融科技部、软件开发中心总经理刘雷对“人工智能联合创新成果”发布内容进行了介绍。他指出，交行在人工智能领域前瞻布局、持续投入。2023年7月7日，交行与科大讯飞、华为等头部科技企业合作，成立了人工智能联合创新实验室，形成“1个能力整合平台+1套模型治理体系，赋能N个应用场景”的“1+1+N”AI建设框架。通过持续打磨企业级AI能力整合平台，逐步实现对算力、算法、数据、服务、运营的统一管理。搭建千卡异构算力集群，构建出多层次、多能力、多形态的千亿级金融大模型。围绕“降成本、控风险、创价值、优体验”四个方面打造端到端的AI金融应用场景。

在最后的“大模型在金融业的战略布局与技术路径”圆桌论坛中，中国银行业协会首席信息官高峰、恒生电子董事长刘曙峰、华为公司副总裁、华为数字金融军团CEO曹冲、深圳微众银行行长助理、首席财务官、董事会秘书王立鹏和蚂蚁集团研究院院长李振华围绕大模型在金融业的战略布局与技术路径话题展开了精彩讨论，碰撞出诸多前瞻性的新观点。

作为本届世界人工智能大会战略合作伙伴，交行始终坚持科技伦理,坚持守正创新，积极建设可信、安全、公平的人工智能金融应用。未来，交行将进一步聚焦AI前沿技术健康发展,构建可持续的数字金融核心驱动力，提升金融服务水平及风险防范能力，充分发挥新质生产力的牵引作用，赋能高质量可持续发展,助力金融强国建设。

(责编：董童、陈键)

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