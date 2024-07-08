近年来，河南省虞城县店集乡按照“五星支部”创建推进产业兴旺工作要求，千方百计为广大农户找到增收的措施，做到产业领跑，龙头带动，走活“三大特色”产业一盘棋，助力乡村振兴。

“三产融合”育产业。该乡以农产品深加工企业民宇丰农副产品有限公司为依托，探索“龙头企业+合作社+生产基地+农户”的新模式，推进三产融合发展。公司通过村精准扶贫专业合作社，建设了500亩的示范生产基地，流转农户土地，让他们直接得到租金收入，流转土地后的农户又到公司打工，做田间管理、收种、挑拣玉米、冷贮、包装等工作，实现就业收入，不出家门挣钱花。带动周边10多个村种植糯玉米已达10000多亩，亩收益3000多元。2021年商丘市民宇丰农副产品有限公司被评为“2021年度商丘市十佳带贫龙头企业”。

“激活优势”促产业。豫东名优土特产—惠楼山药，2014年注册“惠楼山药”地理商标，被国家农业部认定为一村一品示范基地。借助传统优势，着力念活特色“产业经”。依托合作社经营，全乡山药种植面积稳定在2000亩。同时，一大批的惠楼山药种植户到商丘周边等地进行订单经营、技术承包，生产指导。一大批的销售精英从事销售、包装、服务和网上销售。让惠楼山药占领广阔的市场，走进百姓的餐桌。

依靠科技促产业。该乡依托传统种植优势，注重新品种、新技术运用，实施温室育苗、大棚种植。通过加快土地流转和推进合作组织经营，推动全乡“一村一品”发展。形成以杨庄、宋火神、杨楼等为中心的优质西瓜近8000亩，其中富硒牛奶西瓜2000多亩，亩收入10000多元。（王支援 宋孝春）

(责编：曹淼、高雷)

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