人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南省虞城县店集乡：特色产业助力乡村振兴

2024年07月08日16:14 | 来源：人民网
小字号

近年来，河南省虞城县店集乡按照“五星支部”创建推进产业兴旺工作要求，千方百计为广大农户找到增收的措施，做到产业领跑，龙头带动，走活“三大特色”产业一盘棋，助力乡村振兴。

“三产融合”育产业。该乡以农产品深加工企业民宇丰农副产品有限公司为依托，探索“龙头企业+合作社+生产基地+农户”的新模式，推进三产融合发展。公司通过村精准扶贫专业合作社，建设了500亩的示范生产基地，流转农户土地，让他们直接得到租金收入，流转土地后的农户又到公司打工，做田间管理、收种、挑拣玉米、冷贮、包装等工作，实现就业收入，不出家门挣钱花。带动周边10多个村种植糯玉米已达10000多亩，亩收益3000多元。2021年商丘市民宇丰农副产品有限公司被评为“2021年度商丘市十佳带贫龙头企业”。

“激活优势”促产业。豫东名优土特产—惠楼山药，2014年注册“惠楼山药”地理商标，被国家农业部认定为一村一品示范基地。借助传统优势，着力念活特色“产业经”。依托合作社经营，全乡山药种植面积稳定在2000亩。同时，一大批的惠楼山药种植户到商丘周边等地进行订单经营、技术承包，生产指导。一大批的销售精英从事销售、包装、服务和网上销售。让惠楼山药占领广阔的市场，走进百姓的餐桌。

依靠科技促产业。该乡依托传统种植优势，注重新品种、新技术运用，实施温室育苗、大棚种植。通过加快土地流转和推进合作组织经营，推动全乡“一村一品”发展。形成以杨庄、宋火神、杨楼等为中心的优质西瓜近8000亩，其中富硒牛奶西瓜2000多亩，亩收入10000多元。（王支援 宋孝春）

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
30年创新跨越 抢占海洋腐蚀与防护科技制高点
　　人民网北京7月8日电 （记者赵竹青）在美丽的海滨城市青岛，有一支默默耕耘的科研团队，他们是中国科学院海洋环境腐蚀与生物污损重点实验室（以下简称“腐蚀实验室”），多年来始终站在与海洋腐蚀现象斗争的最前沿，不断探索、创新，抢占海洋腐蚀与防护科技制高点。近日，腐蚀实验室2024年度学术交流暨成立30周年纪念会议在青岛举行，回顾了这支科研队伍的发展历程。…
人民银行设立临时正回购和临时逆回购政策工具
　　人民网北京7月8日电 （记者黄盛）中国人民银行8日表示，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部