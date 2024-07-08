在河南省虞城县李老家乡潘井村，有一个鹦鹉养殖场。养殖场面积不大，一走进院子，就听到鹦鹉们叽叽喳喳在“歌唱”。

“你看这只鹦鹉，出生才两个多月，少于5000块钱不能卖。”养殖场主人闫春丽指着一只黄色的鹦鹉介绍说。

闫春丽是潘井村村民。2019年底，在与亲戚的交流中，她发现鹦鹉养殖存在着商机。说干就干，她投资2万元购买了50对小太阳鹦鹉品种在家里开始养殖。她每天早中晚三顿按时喂养，至2022年底时，已繁殖到300对。

到了2023年，闫春丽发现鹦鹉销售市场火爆，鹦鹉幼鸟刚一孵化出来，就有人订购。于是又果断投资5万多元引进50对鹦鹉新品种。

闫春丽介绍，这种刚出生的新品种，一天要喂养七八顿。养这些鹦鹉，从早上5点起床，要忙到晚上12点。好在这些新品种幼鸟，孵化出来后，喂养到20天左右，每只就能卖1500元。汗水没有白流，闫春丽说，辛苦点也值得。

干一行爱一行，才能把事情做好。在养殖过程中，闫春丽发现购买的鸟食由于营养跟不上，致使种鸟不好好下蛋，就着手研究鸟食配方。功夫不负有心人，在她的一遍又一遍的实验后，她研发出用各种杂粮和风干果蔬配制成的鸟食，这种按比例配制的鸟食，营养丰富，鹦鹉食用后，抗病力强，产蛋率高，羽毛色彩靓丽，并且与以前的鸟食价格相比，能便宜近三分之一。闫春丽说，她的鸟食研发出来后，不少养殖户前来购买，也带来了一定的收入。

闫春丽介绍，她的鹦鹉养殖场，这两年每年销售幼鸟近3000只，都是客商到场里来拿，孵化出来不愁销，年纯收入50万元左右。

在闫春丽的免费技术指导下，有四五户村民也靠养殖鹦鹉走上致富路。利民镇南关村村民赵宝娟，在她的指导下养殖鹦鹉300对，去年收入30多万元。

闫春丽说，她计划着再上新品种，扩大养殖规模，向高端市场要效益。她也愿意帮助更多的鹦鹉养殖户，一起走上致富路。（王支援）

(责编：董童、高雷)

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