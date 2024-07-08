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绿色发展助力老旧小区改造更新

欧阳易佳
2024年07月08日17:50 | 来源：人民网
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老旧小区改造、城市更新……日前，自然资源部办公厅印发《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》完善老旧小区改造相关的规划土地政策，并提出加强专业服务的有关要求，提高老旧小区改造支持力度。

随着国家层面推行大规模设备更新和消费品以旧换新，老旧小区改造更新逐步成为房地产业和建筑业发展的关键领域和新增长点。

低碳绿色智能住宅、绿色工业化定制内装……随着时代的进步与可持续发展理念的深入人心，工业化和绿色化正日益成为推动城市更新的“主引擎”。

老旧小区改造更新如何更“绿色”？业内人士认为，近年来，各地不断推进绿色建筑从单体建筑向整体区域扩展。降低建筑能耗，推动建筑绿色化，城市能耗正不断“做减法”。

在中国环境保护产业协会副会长郭兴田看来，我国的绿色低碳建筑处于起步阶段，预计需要5至10年的时间去推动绿色低碳建筑在全国范围内普及。

“我国是全球范围内较为依赖木材进口的国家，老旧小区改造更新，这意味着我们必须解决资源消耗与森林资源缺乏的问题。”郭兴田认为，家居行业应把握机遇，对农林剩余物进行资源化高值化利用，推动产业高质量发展，为老旧小区改造更新、优化生态环境贡献更多力量。

郭兴田表示，我国的生物质废弃物资源丰富。利用生物质废弃物替代木材应用，以科技手段把农林剩余物制备成家具家装，对保护森林资源、实现“双碳”目标具有重要作用。

老旧小区改造是实施城市更新的重要手段。业内人士表示，利用新型环保材料及设计实现“快装”，正逐步成为城市更新领域的重要研发方向。未来，随着技术的不断进步和材料的持续优化，新型环保材料将更广泛地应用于建筑立面改造、公共空间升级、临时设施搭建等多个领域，为城市更新带来更加灵活、高效、绿色的解决方案，助力构建可持续发展的智慧城市。

(责编：郝帅、高雷)
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