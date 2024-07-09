本报记者 廖睿灵

河北省河间市积极培育创新主体，加大对企业在科技项目、平台建设等方面的支持力度，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级。目前，河间市已发展省级科技型中小企业1200余家，高新技术企业86家。图为技术人员在位于河间市的京津冀再制造产业技术研究院实验室内工作。

新华社记者 牟 宇摄

国务院新闻办日前举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工业和信息化部部长金壮龙在会上介绍，工业和信息化部落实全国新型工业化推进大会部署，推动新型工业化取得一系列新进展、新成效。2023年，中国全部工业增加值占国内生产总值比重达到31.7%，在稳定宏观经济大盘中发挥着“压舱石”作用。

形成全、多、大独特优势

金壮龙介绍，中国工业已形成全、多、大的独特优势。“全”指体系全，中国拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，拥有联合国产业分类中全部工业门类。“多”指品种多，500种主要工业产品中，中国有220多种产品产量位居全球第一。“大”指规模大，去年中国全部工业增加值达到39.9万亿元，占国内生产总值比重31.7%，制造业增加值占国内生产总值比重26.2%，占全球比重约30%。

高端化智能化绿色化步伐加快。去年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达15.7%，装备制造业占比达33.6%。制造业数字化转型持续推进，重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%、关键工序数控化率达62.9%。人工智能正深层次赋能新型工业化，当前我国已累计培育421家国家智能制造示范工厂。

产业科技创新能力持续提升。全国布局建设了30个国家级制造业创新中心，覆盖动力电池、人形机器人、高性能医疗器械等领域，建立23个国家自主创新示范区和178个国家高新技术产业开发区。同时，企业实力不断增强。全国规模以上工业企业数量达50.1万多家，高新技术企业数量达46.3万家。

“我们将大力推进新型工业化，强化科技创新和产业创新深度融合，加快发展新质生产力，建设以科技创新为引领、以先进制造业为骨干的现代化产业体系。”金壮龙说。

推动工业领域绿色低碳发展

推动工业领域绿色低碳发展是推进新型工业化的内在要求。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，“十四五”前两年，全国规模以上工业单位增加值的能耗累计下降6.8%，高载能行业向清洁能源优势地区实现有序转移。截至去年底，培育了196个国家级绿色数据中心，可再生能源电力的平均利用率由2018年的15%提升到50%以上，5G基站单站址能耗较商用初期降低20%以上。新能源汽车、新能源装备规模和技术水平快速提升，新接绿色船舶订单全球占比达到了57%。

推进绿色低碳改造。深入实施节能降碳行动，主要聚焦在钢铁、有色、石化化工、建材等重点行业和数据中心、通信基站等重点领域，协同推进数字化、绿色化改造，提升能源利用效率。支持企业建设一批数字化能碳管理中心。加快构建资源回收利用体系，推动工业固废和再生资源规模化、高值化利用，提高资源的安全保障能力。

构建绿色制造体系。出台制造业绿色低碳发展行动方案，实施绿色制造工程，培育绿色工厂、绿色工业园区，在航空、船舶、新能源汽车、能源电子等领域率先打造一批绿色供应链。积极探索工业产品碳足迹管理的有效方法，推动制定一批重点产品碳足迹核算标准。

培育壮大绿色产业。加强绿色低碳技术装备产品开发供给，加快推动氢能、新型储能、环保装备、绿色智算、智能微电网等绿色低碳产业发展，持续打造产业竞争新优势。

巩固工业经济回升向好态势

今年以来，工业经济运行实现良好开局，呈现持续回升向好态势。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速比去年加快1.6个百分点。5月份，规模以上装备制造业同比增长7.5%，高技术制造业增加值同比增长10%。

如何巩固和增强工业经济回升向好态势？金壮龙表示，将扎实推进稳增长、保安全、促升级。首先，抓好钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工、电子十大重点行业发展。“这些行业规模大，带动性强，关联性比较高，增加值合计占规模以上工业在70%左右。去年我们制定了十大行业稳增长工作方案，今年要继续推进政策落实，不断培育增长新动能。”金壮龙说。

其次，鼓励支持工业大省“挑大梁”。江苏、广东等10个工业大省的工业增加值合计占全国比重超六成，对稳定工业经济大盘十分关键。工信部将继续支持工业大省、工业大市巩固优势、勇挑大梁，支持各地发展壮大特色优势产业，除了工业大省、大市外，其他省市都有自己的特色优势行业，工信部也将因地制宜给予支持。

第三，进一步扩大制造业有效投资。包括落实落细工业领域设备更新实施方案，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快推进国家科技重大专项和国家重点研发计划，推动形成更多实物工作量，取得更多标志性成果。

(责编：白宇、卫嘉)

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