人民网记者 黄盛

“保险，让每一步前行更有底气。”近日，保险行业在国家金融监督管理总局指导、中国保险行业协会统一部署下，启动了丰富多彩的2024年“7.8全国保险公众宣传日”系列活动，扎实做好“五篇大文章”。

业内人士认为，2024年“7.8全国保险公众宣传日”是培育保险业高质量发展文化、营造行业高质量发展环境的重要抓手。举办公众宣传活动目的是希望通过每一位保险人身体力行地参与和宣传，积极履行社会责任和公益担当，更好地发挥保险保障功能作用，助力金融行业实现高质量发展。

具体来看，新华保险在北京举办了“XIN计划 心服务 新体验”2024年公众宣传日活动。其中，“XIN一代”计划通过“五个升级”推动营销队伍变革——升级制度体系引领队伍，升级服务体系助推队伍，升级培训体系培育队伍，升级资源体系支持队伍，升级管理平台厚植队伍，打造一套长期高效的销售管理体系。同时，新华保险将以“心服务”为主题推出一系列形式新颖、内容丰富的活动，特别是在暑假期间，将于全国范围内，面向广大青少年及家长，举办急救知识普及课堂，开展覆盖全国的“理赔宣讲”和“权益宣讲”活动，发布“客户权益守护账单”等。

中国人寿各地分支机构开展了“78奋力前行”保险公益健步走活动、“我的保险人生”系列短视频展播活动、“推进高质量发展，建设金融强国”主题直播等全国性活动。同时，还多形式开展系列特色活动，向公众普及保险知识，提升保险意识，传递保险行业的正能量。

另据了解，平安产险依托中国保险行业协会设计开发的“78 奋力前行”保险公益健步走微信小程序，组织全国各分支机构员工、客户及社会公众开展形式多样的户外活动，普及金融知识。大童保险服务在各地开展“保险五进入”活动，其辽宁分公司走进沈阳市小海龟康复中心，用实际行动为孩子们提供与社会交流和康复的有利条件……

2013年，为进一步加强保险公众宣传工作，不断提高全社会保险意识，原中国保监会决定，将每年7月8日确定为“全国保险公众宣传日”。至此，每年公众宣传日前后，保险机构创新开展公益活动，提供咨询服务，接受投诉建议，展示保险行业履行社会责任、服务民生的良好形象，同时大力普及保险知识，深入介绍保险功能作用，广泛宣传保险业在完善现代金融、社会保障、农业保障、防灾减灾、社会管理等“五大体系”建设中的成效，推动保险业持续健康发展。

(责编：郝帅、高雷)

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