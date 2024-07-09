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二〇二四世界人工智能大会在上海举办

新技术赋能千行百业（经济聚焦）

本报记者 谢卫群 沈文敏
2024年07月09日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　107场论坛，1500余项展品参展，50余款新品首发首秀……7月4日至6日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办。围绕“以共商促共享  以善治促善智”这一主题，与会嘉宾展开深入交流研讨。

　　展览精彩纷呈，线下参观人数创新高

　　展览面积超5.2万平方米、首创6000平方米的全域链接馆，近百个大模型集中展出、国内首款全尺寸通用人形机器人开源公版机发布……大会期间的人工智能展精彩纷呈，吸引500余家知名企业参与。

　　使用商汤科技的大模型，可以控制照片中人物的表情和肢体动作，生成动态视频；唤起支付宝智能助理，输入指令，人工智能可以快速解答问题、处理事务……展会现场，新技术赋能千行百业的应用效果让人惊喜连连。

　　各式展品中，不仅有大模型应用产品，还有支撑大模型运行的技术和服务产品。当前大模型的数据集语料主要为英文，中文语料占比较低；跨页表格、复杂公式等非结构化数据仍是大模型语料处理时的主要障碍。上海合合信息科技有限公司推出的“大模型加速器”，可以快速解析百页长文档中的非结构化数据，同时具备文档理解能力，可智能还原文档阅读顺序，加速模型在预训练、语料开发、使用落地等方面的流程。

　　大会重点打造的人形机器人专区，展出的人形机器人数量创下历年之最。星动纪元展位的大屏幕上，一款人形机器人登上长城的视频引人注目；来自上海张江的人形机器人“青龙”宣布开源，努力向通用人工智能方向发展……新奇酷炫的人形机器人，让参会观众仿佛置身未来世界。

　　数据显示，大会线下参观人数突破30万人次，全网流量突破20亿，比上届增长90%，均创历史新高。

　　开展对话合作，推动人工智能全球治理

　　人工智能技术不断突破，在助推经济社会发展的同时，也带来深度伪造、隐私泄露、知识产权争议等诸多风险挑战。图灵奖得主、中国科学院院士姚期智认为，人工智能风险体现在网络风险延伸和扩大、没有意识到的社会风险等方面。

　　加强人工智能的全球治理，亟须通过对话与合作凝聚共识。大会开幕式上发布的《人工智能全球治理上海宣言》，向世界表达了人工智能全球治理的中国理念。此外，今年大会首次举行了人工智能全球治理高级别会议。3天时间里，来自50多个国家和地区的1300位嘉宾参与了各专题讨论。

　　清华大学苏世民书院院长、清华大学人工智能国际治理研究院院长薛澜表示，推动人工智能全球治理，要加强协同共治，拓展多层次、多渠道双边多边交流对话，推进人工智能大科学领域国际合作，共同应对技术带来的风险挑战。

　　大会成果丰硕，预计总投资额超400亿元

　　此次大会共开展107场论坛，聚焦模型算法算力、具身智能、产业生态等话题。

　　关于大模型的未来发展趋势，清华大学智能产业研究院院长张亚勤总结了5个方面：第一，多模态、跨模态、多尺度；第二，未来人工智能将部署到电视、手机、汽车等各类边缘设备端上；第三，大模型将成为一种工具，开发能够自主规划任务、编写代码、调动工具、优化路径的智能体；第四，大模型正被应用于交通、通信、电网和其他物理基础设施，提升其自动化和智能化水平，从而实现具身智能；第五，将大模型应用到生物体内，实现大模型与生物体的联结，并最终实现信息智能、物理智能和生物智能的融合。

　　关于大模型的数据供给，蚂蚁集团副总裁兼首席技术安全官韦韬认为，当大模型从通用领域走向专业应用，要解决高质量数据集稀缺与专业数据阻滞的挑战，否则大模型可能会陷入空转。

　　此外，本次大会共对接132个采购团组，形成126个项目采购需求，预计意向采购金额150亿元，推动24个重大产业项目签约，预计总投资额超400亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月09日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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