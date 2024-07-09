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河北唐山持续推进养殖业智能化转型

智慧养殖 产业增值

本报记者 邵玉姿
2024年07月09日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　一大早，河北省唐山市丰润区锦程牧业有限公司的牧场就热闹起来。牛棚内，工人驾驶着投料机来回穿梭、投放草料。不一会儿，一辆黑色“小车”出动了，只见它沿着设定路线，将那些被拱远的草料重新送回奶牛嘴边。

　　黑色“小车”里藏着高科技。“这是推料机器人，也是奶牛的‘喂养保姆’，可以实现自动充电、识别及作业，确保奶牛饿了就能吃到料。”公司负责人王振存说，以前推料靠人工，整个牧场需要4名工人连轴转。今年年初，公司购置的6台推料机器人“上岗”后，实现了喂养智能化，不仅大大提高了喂养效率，还节约了人工成本。

　　牧场的科技感不止于此。当棚内温度超过18摄氏度时，控温风扇便会自动启动，调节棚内气温；通道两侧的智能喷淋系统识别到奶牛后，可以喷出水雾为其增湿、降温；每头奶牛都有独立的“健康档案”，拥有专属“身份证”……“我们从犊牛开始，便为每头牛戴上配备电子芯片的耳标，分阶段记录采食量、产奶情况等信息，并实时传输到‘智慧牧业’管理平台，实现全生命周期智能饲养管理。”王振存说。

　　下午两点，牧场挤奶区外，一头头奶牛排起长队，等待登上挤奶区中心的大转盘。“这是一台转盘式挤奶设备，可以同时容纳40头奶牛进行挤奶作业，单次作业仅需8分钟。”王振存介绍，相比传统挤奶设备，这台设备不仅能实现单次挤奶作业时间减半，还具备自动检测奶量、自动上传数据等功能，在提高挤奶效率的同时，有效提升牛奶品质。最近，王振存又购置了一台“大家伙”——全自动化挤奶机器人。有了它，奶牛不用出屋就能实现挤奶无人化标准化操作。

　　“一系列智能设备的应用，让我们的牧场更智慧、更高效，牛奶的品质也更好。”王振存算过一笔账，相比传统饲养方法，智能化饲养管理助力牧场千余头奶牛的采食量、产奶量分别提高了5%、10%，每年可降低人工成本30万元，牧场效益提升了20%。

　　在位于唐山海港经济开发区的尚游智慧渔业产业园，30多万尾海马也实现了智慧养殖。产业园负责人唐金辉打开手机里的“智慧渔业物联网管理平台”，溶解氧、温度、pH值等数据实时显示。“平台可以自动处理一般性的数据异常问题，复杂问题则会自动推送报警信息至手机，我们再对‘症’处理。”唐金辉说。

　　走进养殖车间，只见近20个桶式鱼池紧密串联在一起，一旁整齐排列的滚桶微滤机、蛋白质分离器、生化罐等大型机械设备平稳运行。“海马对水质、温度有较高要求，生态养殖叠加智慧养殖，让海马的成活率由原来的不足六七成，提高到九成左右，品质也大大提升。”唐金辉说。

　　鼓励养殖场全面配备自动饲喂、废弃物处理等机械设备，扶持水产养殖业逐步形成集水质在线监测、自动报警、智能调控等功能于一体的设施智能化养殖……近年来，唐山市持续推进养殖业智能化转型。

　　“智能技术的广泛应用，推动全市养殖业形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的新格局。”唐山市农业农村局党组书记肖润光说，唐山市将加快对传统养殖业的改造与升级，进一步提高智能化管理水平，推动实现养殖业自动化、数字化、精细化管理。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月09日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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