本报北京7月8日电 （记者林丽鹂）记者从国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）获悉：由全国饮食服务业标准化技术委员会归口，中国饭店协会牵头制定的《中央厨房 建设要求》《中央厨房 运营管理规范》两项推荐性国家标准近日获批发布，10月1日起实施。这是首批中央厨房国家标准，标志着我国中央厨房从硬件到管理的双标准化将有据可依。

中央厨房作为农产品精深加工和餐饮食品工业化一二三产深度融合的重要一环，受到高度重视。2021年4月，《中华人民共和国反食品浪费法》正式发布，其中明确提出，“餐饮服务经营者可以运用信息化手段分析用餐需求，通过建设中央厨房、配送中心等措施，对食品采购、运输、储存、加工等进行科学管理”；2023年，中央一号文件提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平”。

这两项标准作为落实反食品浪费法的重要配套措施，将为中央厨房绿色化、集约化、智能化发展提供标准规范，进一步制止餐饮浪费，推动餐饮行业健康、高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月09日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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