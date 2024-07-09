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湖北宜都探索铁路绿色运输模式——

货运列车驶上低碳路（探访）

本报记者 范昊天
2024年07月09日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　转动钥匙，发动电机……在湖北省宜昌市宜都市松木坪镇，苍翠的群山间，传来清脆短促的鸣笛声。紧接着，一辆白绿红相间的新能源轻型轨道车头牵引着一节货运车厢，缓缓驶出充电站。

　　司机陈秋坐在驾驶位上，换挡、转向，列车逐渐提速，平稳地行驶在松宜铁路上。车窗外艳阳高照，气温已达30多摄氏度，车头内却十分凉爽，“以前开的是老式的内燃机车，噪声大、异味重、不环保，每次下班回家都一身的油污。现在不仅工作环境好了许多，列车也更加节能环保，开着空调的情况下，充一次电列车能行驶120公里！”陈秋驾驶货运列车已有6年，对如今发生的新变化颇有感触。

　　陈秋所在的宜都市松宜铁路有限责任公司，主要从事松宜铁路沿线的矿石、煤炭、化工、农资产品等短途货物运输。这条铁路全长65千米，连接湖北松滋、宜都两地，沿线有港口、码头、化工园区、矿区以及一些大型工业企业，是一条比较繁忙的货运线路。

　　“该公司在宜都和松滋境内共建有7个火车站，拥有9个动力火车头，年货运量达500万吨。”国网宜都市供电公司党委书记易思超介绍，过去这些火车头由柴油驱动，废气污染大、燃料成本高。因地处山区，相比一般平原地区更耗能。经测算，9个动力火车头年消耗柴油达142.8万升，排放二氧化碳3777吨，燃料费与内燃机维护费总计约1080万元。

　　去年10月，宜昌市政府印发《宜昌市电化长江实施方案》，明确提出打造专业化多式联运绿色货运示范廊道。“当时公司的一台备勤火车头面临大修，成本不低，我们就想着借此机会试试用电能替代燃油。”松宜铁路有限责任公司副总经理杨斌说，公司投入80多万元对车头进行改造，采用磷酸铁锂电池作为动力蓄电池，今年2月改装完毕并投入运营。

　　经过一段时间的运营，“油改电”的成本优势很快凸显。“目前改造好的这台车主要承担铁路施工、维修时的牵引作业，总容量为210.56千瓦时，最高时速为50公里，牵引力为100吨。”陈秋说，原来火车头使用柴油加上保养用的机油、黄油等，每月光油费就要3000多元，现在一个月只要1000多元的电费。

　　货运列车“油改电”的顺利推开，离不开充电设施的布局。在松木坪镇庙河村，国网宜都市供电公司配套建设了一座充电站。每当陈秋驾驶列车返回充电站后，拔下充电枪，插入火车头的充电接口，用手机扫码即可充电。6小时后，列车的蓄电池电量就能充满。

　　尝到“油改电”的环保和降本“甜头”后，松宜铁路有限责任公司正推进其作为主力的一辆货物运输火车头的“油改电”改造。“改造后的火车头电池组容量将达到2295千瓦时、最大牵引重量可达5000吨。”易思超说，改造后的两台机车年充电量72.4万千瓦时，年减排二氧化碳有望达487吨。

　　“货运列车‘油改电’是大势所趋，也是公司加快转型升级、助力实现‘双碳’目标的一道必答题。”杨斌表示，未来3年，松宜铁路有限责任公司计划陆续完成剩余7台内燃机火车头的“油改电”工作，届时松宜铁路全线将实现绿色低碳运输模式。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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