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河北畅通再生资源回收末端循环

2024年07月09日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄7月8日电  （记者史自强）河北省商务厅等5部门日前印发《河北省畅通再生资源回收末端循环六条措施》，进一步打通“收旧”堵点，畅通“换新”链条。

　　根据措施，河北将便利再生资源回收车辆上路，对满足上路基本条件（证照齐全）的回收车辆，在车辆配备、通行区域、上路时段等方面予以规范和支持。便利回收企业人员开展上门回收业务，积极协调街道，对规范化回收企业进入小区开展上门回收、布局回收网点等回收经营活动予以支持，推动建立长效合作机制。不具备开设回收服务网点条件的社区，支持回收企业按照“封闭式、不落地”要求，以“以车代库”模式开展回收。支持回收企业探索开展“互联网+上门回收”“互联网+回收超市”“互联网+二手回收”等新型回收模式。

　　加强对再生资源回收网点建设项目用地支持，将再生资源回收设施纳入地方公共基础设施用地范围，保障合理用地需求。鼓励回收企业利用环卫用地、仓储物流用地、各类园区空置厂房等基础设施开展回收业务。落实再生资源回收行业税收支持政策，落实推广资源回收企业向自然人报废产品出售者反向开票做法，以及所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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