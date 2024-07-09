本报拉萨7月8日电 （记者袁泉）记者从西藏自治区外汇管理部门获悉：目前，西藏全区共有具备外币兑换业务资质的银行分支机构72家、外币代兑机构7家，实现外币兑换业务在全区各市地全覆盖。

国家外汇管理局西藏自治区分局成立了外汇兑换服务工作组，研析外籍来藏人员外汇服务现状及支付需求特点，全面了解拉萨贡嘎国际机场、边境口岸和重点文旅场所的外币兑换服务布局情况；对全区外币代兑机构开展现场摸底调查，及时督促授权银行落实整改，推动外币兑换服务提质增效。

同时，外汇管理部门加强与文旅部门协作力度，推进外籍来藏人员入境较集中的机场、口岸地区增设外币兑换机构和设施，推动中国银行吉隆口岸支行在吉隆口岸出入境联检大楼内设立外币兑换服务窗口，完善边境口岸兑换服务设施。

开辟资质办理绿色通道，支持有需求的银行网点开办外汇业务，优化重点场所的外币兑换设施布局。全面推广使用本外币兑换标识，确保外籍人员能够快速找到外币兑换渠道，组织编写中英文双语版《外籍来藏人员货币兑换服务指南》。

《 人民日报 》（ 2024年07月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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