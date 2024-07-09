本报北京7月8日电 （记者罗珊珊）商务部发布数据显示：1—5月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额30219.6亿元，同比增长16%。其中，出口12195.6亿元，增长11%；进口18024亿元，增长19.6%；服务贸易逆差5828.4亿元。

知识密集型服务贸易继续增长。1—5月，知识密集型服务进出口11898.9亿元，增长6%。其中，知识密集型服务出口6753.1亿元，增长2.8%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为17.8%、15.5%；知识密集型服务进口5145.8亿元，增长10.4%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为49.4%、17.2%。

旅行服务增长迅猛。1—5月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口8197.2亿元，增长48.4%，为服务贸易第一大领域。

《 人民日报 》（ 2024年07月09日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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