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新疆外送电量累计突破8000亿千瓦时

新能源占近三成

2024年07月09日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报乌鲁木齐7月8日电  （记者李亚楠）记者从新疆电力交易中心有限公司获悉：自2010年疆电外送工程实施以来，新疆外送电量累计达到8014亿千瓦时，送电范围覆盖20个省份。

　　其中，新能源电量外送超过2300亿千瓦时，占总外送电量的近三成，相当于减少标准煤燃烧6957万吨，减排二氧化碳1.88亿吨。目前，新疆新能源装机容量超过7980万千瓦，占新疆总装机容量的近五成，新能源装机规模居全国前列。

　　新疆先后建成“两交两直”4条外送通道，外送电量从2010年的3亿千瓦时扩大至2023年的1262亿千瓦时。当前，哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程正在加紧建设，预计2025年建成投运，届时新疆电力外送能力将达到3300万千瓦，清洁能源外送电量占总外送电量的比例将提升到五成。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月09日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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