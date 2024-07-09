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持续赋能新业态 数字消费向“新”而行

人民网记者 王绍绍
2024年07月09日08:23 | 来源：人民网
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数字沉浸式体验馆为游客打造可触摸、可进入、可任意游玩的“虚拟沉浸”空间；数字沉浸式餐厅为游客呈现集声、光、电一体化，创意视觉体验的“感官餐厅”；VR数字全感剧场将“实景演艺”与“VR全感互动”融合，让游客体验在万米空间中行走的感觉……

近日，国家发展改革委等五部门联合发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，进一步培育和壮大消费新增长点，力求打造智能绿色健康安全的消费新场景，更好顺应消费提质升级需求，提升优质商品和服务供给，进一步推动经济高质量发展。

近年来，科技革命和产业变革加速演进，大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术手段不断涌现，数字技术、数据要素正在深刻改变人们的生产和消费，为消费供给迭代升级提供众多新机遇。人工智能等先进技术的应用，成为打开新消费场景的关键钥匙之一。业内专家表示，打造消费新场景，要充分用好人工智能等新技术，让其与实体经济充分融合，激发经济增长新活力。

数字消费促进消费提质扩容，为经济增长点燃“新引擎”，成为数字经济时代的主流消费形式。从拓展汽车消费新场景、打造高阶智能驾驶新场景，到丰富家装家居消费场景、推进室内全智能装配一体化和全屋智能物联，再到打造电子产品消费新场景，加大柔性屏、超级摄影、端侧大模型等软硬件功能开发，开拓智能穿戴设备应用领域……数字化转型与激发消费潜能的结合为经济发展注入新动力，推动经济向高质量发展方向迈进。

当前，我国居民消费需求正从生存型向发展型、品质型升级，从商品消费为主向服务消费与商品消费并重转变。数据显示，在服务消费上，1-5月，服务零售额同比增长7.9%，增速比同期商品零售额增速快4.4个百分点。有关专家表示，充分释放服务消费潜力，要聚焦供给端、需求端重点发力，打造更多数字消费新场景，完善数字消费基础设施，进一步优化服务消费环境，以数字化驱动服务消费提质升级。

无人超市利用物联网和人工智能技术实现自助购物和结算，让消费者更加方便快捷地购物；虚拟试衣间利用增强现实技术让消费者可以在线试穿衣服，提升购物体验和决策的准确性；新“入职”的机器人团队以其创新性和实用性，为多元化的消费场景注入了前所未有的活力……数字化水平的提升能够不断优化“软环境”，进一步激发潜在服务消费需求，更好满足人民群众对美好生活的需要。

“数字+文旅”催生的文旅项目运用数字化技术丰富文旅产品服务供给，成为适应消费升级趋势、精准对接游客需求的有效方式。数字化创设了“诗和远方”新场景，给游客带来新鲜有趣的体验，形成文旅市场新的增长点。甘肃上线“全省文旅产业数字化服务平台”，成功走出一条“数字化、可视化、网络化、智能化”文旅产业发展新路径；福建文旅数字人“小福多多”以创新数字化的形式展现出福建夏日的热情与美好；北京“智慧旅游”沉浸式体验新空间融合数字技术与传统旅游，成为讲好新时代中国故事的生动载体……

数字化创新已成为推动文旅产业发展，创造全新的消费体验，满足游客的多元化需求的关键力量。业内专家表示，科技与文旅融合发展将成为新的业态趋势，数字化创新则是未来文旅产业发展的有效抓手。在未来，各地应积极拥抱新技术，拓展新场景，开辟新赛道，塑造新优势，不断推动数字文旅产业高质量发展。（寸婧对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)
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