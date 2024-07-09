原标题：银河集团创立子品牌kidsbay,进军早教玩具新赛道!

近日刚被艾媒咨询评选“中国香港身份规划服务机构第一名”的银河集团，旗下新品牌kidsbay将在7月中旬上海CBME国际孕婴童展正式对外亮相，这意味着银河集团将在香港身份规划服务行业之外再开辟一条崭新赛道。

银河集团强势进军早教玩具赛道，其战略布局引发了业内人士的高度关注。银河为何要进军早教玩具赛道？为此我们特地联系到银河集团CEO许孝杰，从他那里了解到决策背后的一手信息。

许孝杰表示，银河集团深耕香港身份17年，积累了超60万用户和丰富的服务案例，当中许多客户申请香港身份是为了让子女到香港接受优质的国际化教育，以获得更好的升学机会和个人成长，由此深切感受到内地新中产家庭对于子女教育的极度重视和迫切需求。银河集团创立kidsbay品牌将国际先进早教体系引入内地，希望让更多中国宝宝能够从小接受良好早教，赢在人生的起跑线上。同时也通过增加早教服务，进一步完善银河集团的“一站式”服务体系，形成服务新中产家庭美好生活的生态圈。

许孝杰还透露，根据行业机构的调研报告显示，目前内地的早教普及率远不及欧美日韩和我国的香港、台湾地区，并且主要集中在一二线城市。同时目前内地年轻女性普遍面临工作和育儿难以两头兼顾，有高达73%的年轻妈妈希望能够在有限的闲暇时间里，尽量遵循科学的方法论指引，提升亲子陪伴时间的效率和质量。

许孝杰还指出，传统上内地的早教偏重于婴幼儿的才艺技能培训，比如喜欢早早教小孩音乐、舞蹈、书法、绘画和朗诵等，而国际上主流的早教流派则更加注重顺应孩子的天性进行潜能开发。随着接受过高等教育的年轻一代成为父母，他们的早教观念也日益成熟和理性，比起上一代父母更容易理解和接受科学的早教理念。

他认为，参照发达国家和地区的经验来看，随着新中产群体的不断壮大和科学早教理念的不断深入人心，未来中国内地的早教行业必将迎来大发展，并且在发展过程中，适用于0-4岁婴幼儿的家庭早教玩具会是巨大的刚需。因为它能够寓教于乐，同时解决年轻父母想要给孩子提供科学早教和缺乏亲子陪伴时间的两大痛点。

记者从前瞻产业研究院的《2019 年中国早教产业全景图谱》等几份行业报告中查询到，目前欧美国家、日本、韩国的早教普及率分别75%、90%、80%，而中国内地不到20%，其中一、二、三线城市的早教普及率分别为44.01%、29.29%和14.26%，而四五线及以下城市只有9.66%。

许孝杰表示，kidsbay以经过上百年时间验证、在欧美日韩港台地区广受欢迎的蒙台梭利早教体系为基础，融合瑞吉欧、华德福等其他早教流派的精华，通过对中国家庭实际情况的洞察和早教行业的深入剖析，提炼成一套专为0-4岁中国宝宝打造多元能力发展的早教模式，并以此为依据科学规划和设计了kidsbay的一系列早教玩具，能够很好满足目前中国内地年轻家长为孩子提供陪伴式家庭早教的迫切需求。

许孝杰还表示，与目前市场上的早教玩具相比，kidsbay具有三大核心优势。第一个是kidsbay根据不同月龄宝宝，设计了符合当前月龄特点的成套早教玩具，所以更加精细、科学和体系化；第二个是kidsbay的产品从设计到生产用料都更加追求品质，更加注重产品的安全、环保和美观，是目前市场上为数不多能够达到国标欧标双认证的早教玩具；第三个是kidsbay从一开始就定位为做家庭早教，所以设计了一套成长可视化-成长追踪体系，能够帮助家长及时掌握和了解孩子的早教情况，这点也是目前市面上很多早教玩具品牌所缺乏的。

最后许孝杰还透露，kidsbay早教玩具将在7月17日至19日的上海CBME国际孕婴童展正式对外亮相，并正式列入银河集团的产品矩阵当中，作为“一站式”服务的一环，为更多新中产家庭的美好生活提供更多选择。

(责编：曹淼、陈键)

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