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财经观察：小切口、大文章 “步行街”擦亮城市消费新地标

人民网记者 乔业琼
2024年07月09日08:47 | 来源：人民网
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街巷里游人如织，河面上桨声灯影，店铺中活力四射……一条条繁华热闹的步行街吸引着来自天南地北的游客，不断升腾的“烟火气”，释放出消费市场新活力。

步行街作为城市居民生活和零售消费的重要组成部分，承载着购物、餐饮、休闲、历史文化展示等多重功能。近期，国家发展改革委等5部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知，提出“推动现有步行街设施改造和业态升级”，对打造商旅文体融合的新型消费空间进行部署。

步行街改造提升，“小切口”关乎扩大消费“大文章”。记者了解到，从2018年底起，商务部组织开展步行街改造提升试点工作，并陆续公布三批共计19条全国示范步行街名单。数据显示，2023年1至10月，哈尔滨中央大街、石家庄湾里庙、青岛台东等第三批“全国示范步行街”的客流量、营业额同比分别增长53.3%、31.0%，成为恢复和扩大消费的重要平台。

为顺应人们对高品质生活的追求，近年来，各地步行街创新求变，积极打造消费新场景、新业态、新产品，擦亮城市消费新地标。

人们在西安大唐不夜城步行街散步。人民网记者 乔业琼摄

人们在西安大唐不夜城步行街散步。人民网记者 乔业琼摄

——文娱互动交融。暮色四合，晚风拂面。趁着暑假，王琳林（化名）来到西安大唐不夜城步行街观看《戏演壁画》。演员们从名画中翩翩走来，或挥扇、抚琴，亦或临镜、闲憩，生动立体再现传世名作的风采，给王琳林留下深刻印象。“五步一景、十步一画，哪怕是短暂的休息区，也有好玩的‘钢琴路’，让散步充满文化内涵和互动乐趣。”王琳林说。

——场景体验创新。成都宽窄巷子步行街将北方胡同文化与川西四合院文化有机结合，通过“一院一景、一院一品”设计，巧妙串联天府文化和地标性消费新场景；青岛台东步行街不仅新增首店、旗舰店12家，国内外品牌103个，还推出脱口秀、沉浸式戏剧、音乐沙龙，为市民游客带来多层立体打卡体验。

——“数”“智”服务赋能。上海南京路步行街借助数元融合平台，通过线上AR沉浸式“扑蝶”游戏将商户信息、折扣优惠、礼品赠品精准推送至消费者手中；杭州湖滨步行街推出智能导视牌、无障碍地图服务、巡街机器人、停车机器人、城市书房自助系统等，实现10秒找空房、30秒入住酒店、停车无感支付等。

繁华一条街，点亮一座城。步行街作为人们日常生活的重要消费场景和旅游休闲的热门打卡地，是促进消费扩容提质的重要抓手。多位业内人士表示，从观光旅游、住宿休闲到购物消费，步行街融合多种业态互相促进、共同繁荣，将带动当地整个消费生态圈的发展，助力巩固和增强经济回升向好态势。

围绕步行街的设施改造和业态升级，对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安建议，要及时捕捉潮流趋势，持续提升新型消费产品和服务的供给质量，并进一步加快人工智能、5G技术、云计算、大数据等科技成果应用落地，以便更好地满足民众多层次、多样化的消费需求。（实习生廖奇娟对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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