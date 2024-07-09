人民网记者 车柯蒙

随着免签“朋友圈”不断扩容，144小时过境免签政策落地，中国入境游有明显升温。7月5日，国家移民管理局数据显示，2024年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比52%，同比增长190.1%。

业内人士认为，政策和市场的双轮驱动，有望使中国入境游市场迎来良性循环。

记者了解到，目前，我国位于18个省（自治区、直辖市）的38个对外开放口岸，对54个国家人员实施72小时或144小时过境免签政策。与此同时，以72小时或144小时过境免签为代表的免签政策，还在持续扩大其覆盖面。在延长对法国、德国等12个国家单方面免签有效期的基础上，从7月1日起，中国正式对新西兰、澳大利亚、波兰等三国实施单方面免签。

反映在入境游增长上，携程数据显示，2024年二季度环比一季度，享受72小时或144小时过境免签政策的54国游客入境中国旅游订单增长28%，2024年上半年，国内入境游订单同比增长超1.6倍。

值得注意的是，随着中国入境游市场迎来新一轮热潮，越来越多的境外游客正爱上“中国游”。

业内人士认为，中国丰富的文化与旅游资源是吸引外国游客的重要因素。数据显示，北京、上海、广州、西安等城市最受外国游客青睐。长城、故宫、兵马俑是外国旅客必打卡的三大景区，上海豫园、成都大熊猫繁育研究基地、杭州西湖、湖南张家界国家森林公园等景区也颇受外国旅客喜爱。

“这个团在北京已经游览三天了，去了天安门广场、长城、故宫、颐和园等，接下来要乘着高铁去洛阳、西安、上海等地。”在北京西站，某旅行社员工李静刚将一波来自俄罗斯的游客送上高铁，她告诉记者，今年以来，入境旅游呈明显增长趋势。

“只需要站在屏幕前，亮出付款码，或者刷脸、刷手掌，就能买到心仪的商品。”近日，在广州体验了移动支付的米娅，惊叹于中国的便利化支付举措。

来自格鲁吉亚的米娅说，今年4月中国与格鲁吉亚签署了互免签证协定，他们来中国旅游很方便，除了中国科技感满满的生活，“即买即退”也带给她意外惊喜，在商场就能拿到退税现金，下次她要带上家人、朋友一起来体验。

记者了解到，相较传统在离境口岸办理退税的方式，“即买即退”服务最大的特色和优势是，境外旅客可在试点商店购物现场领取退税款，便于二次消费。以广州为例，广州去年成为全国第三个开展离境退税“即买即退”便利措施的试点城市，目前，全市共有试点商店10家。

据国家税务总局广州市越秀区税务局进出口税收管理科负责人介绍，他们会密切追踪离境退税“即买即退”政策试行效果，根据旅客、商店反馈意见优化办理流程，积极争取试点商店扩围，为广州打造国际消费中心城市增添“税动力”，让境外游客更爱“中国购”。

(责编：王连香、高雷)

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