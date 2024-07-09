原标题：中法天文卫星探测到首个伽马暴

本报北京7月8日电 记者齐芳从中国科学院获悉，发射升空仅2周的中法天文卫星（SVOM，天基多波段空间变源监视器）经过在轨测试，卫星平台工作正常，并与地面40多个甚高频（VHF）快速通信站建立了实时连接，中法双方四台有效载荷均已完成开机测试。其中，中方研制的伽马射线监测器开机不久，就成功探测到了首个伽马暴，目前已向伽马暴全球观测网发布了3个伽马暴坐标。

SVOM卫星是中法两国在空间科学领域开展的重要国际合作项目，是迄今为止全球对伽马暴开展多波段综合观测能力最强的卫星，于6月22日顺利发射升空。这颗卫星由中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制，集成了中法双方的四台有效载荷仪器，包括伽马射线监测器、硬X射线相机、软X射线望远镜、光学望远镜，观测波段覆盖了从高能到近红外波段。

搭载的伽马射线监测器于6月24日正式开机，6月27日开启探测器高压，进行在轨测试。27日当天20时8分11秒（UTC时），伽马射线监测器成功捕捉到首个伽马射线暴，这是SVOM卫星的首个在轨科学探测成果。经过比对，该伽马暴的光变曲线与我国创新X首发星上所搭载的“极目”空间望远镜（GECAM-C）探测器所观测到的结果相同，也和国外费米卫星探测器的观测结果高度一致。随后，这一载荷又于6月29日16时53分53秒（UTC时）、7月2日21时14分50秒（UTC时）探测到两个伽马暴。这不仅充分验证了伽马射线监测器对伽马暴的高精度触发探测能力，也有助于帮助人类解决基础科学中的若干重大问题。

由中国科学院西安光学精密机械研究所研制的光学望远镜载荷于6月24日开机，并于6月27日完成运动机构测试、成像测试及平场定标测试。结果表明，光学望远镜的运动机构功能、探测器成像及定标均处于正常水平。目前，光学望远镜仍处于入轨后的防污染模式，待去污完成后将开展探测性能测试。

由法国空间研究中心牵头研制的硬X射线相机和软X射线望远镜于6月25日开机，7月1日按测试规划进入配置模式，计划在未来几天内完成载荷自检测试，后续将进入载荷试运行阶段。

下一阶段，SVOM卫星将按照在轨测试计划和流程，在中国科学院科学卫星综合运控中心完成各项测试任务，尽快开展载荷标定和业务运行测试，预计8月份将开展科学任务观测测试，为伽马暴等空间天文领域科学研究持续做出贡献。

(责编：罗知之、陈键)

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