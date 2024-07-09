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A股公司“千方百计”提升盈利与分红能力

不断夯实资本市场内在稳定性

田 鹏
2024年07月09日09:08 | 来源：证券日报
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原标题：A股公司“千方百计”提升盈利与分红能力

7月8日，中证全指红利质量指数、沪深300红利质量指数、中证500红利质量指数、中证800红利质量指数和中证1000红利质量指数等5条红利质量指数正式发布。据悉，前述指数通过筛选分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映具有较强分红和盈利能力特征的上市公司证券的整体表现。

盈利和分红能力作为上市公司高质量发展的具体标准，事关资本市场“强本强基”，是资本市场提升内在稳定性的关键所在。Wind数据显示，截至7月8日，年内已有1078家A股上市公司披露“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案，或通过聚焦主业、布局新赛道、资产结构调整等举措，夯实自身盈利基本盘；或通过披露现金分红计划，展现自身分红能力。

多措并举夯实盈利能力

提高上市公司质量，企业必须扛起第一责任、主体责任。今年以来，A股上市公司积极发挥主体作用，提升自身盈利能力和投资价值。

整理上述逾千家公司披露的“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案发现，为提升自身盈利能力，上市公司纷纷将聚焦主责主业列为首要任务。

例如，7月6日，上海机场披露2024年度提质增效重回报行动方案称，围绕聚焦主责主业、强化创新驱动目标，“将坚持稳中求进、先立后破，牢牢守住航空安全底线，着力提升设施保障水平、枢纽运行能级、经济运行品质、企业治理效能”。

进一步整理相关举措，各家公司可谓“千方百计”：TCL科技表示，将继续坚定战略方向，半导体显示业务以“成为全球领先的显示解决方案提供商”为目标，优化业务和产品结构，夯实经营基础，强化运营能力，构筑差异化价值，提升经营效益；永创智能表示，考虑在内生增长的同时，通过投资并购国内外包装设备厂商，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础；石化油服表示，将聚焦生产要素创新性配置，大力优化人力资源，强化统筹调剂，加大外委转自营，扩大业务承揽规模，推动人力资源价值增值。

事实上，在提升企业盈利能力过程中，也离不开控股股东、实控人、董监高等“关键少数”的努力。

以利民股份为例，公司在“质量回报双提升”行动方案中披露，5月份，公司董事会战略委员会召开专门会议，就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并一致同意对总体战略进行微调。

正是在各方共同努力之下，A股上市公司盈利韧性不断凸显。

以2024年半年度业绩预告情况为例，Wind数据显示，截至7月8日记者发稿，共计有160家公司披露2024年半年度业绩预告，其中近七成公司（111家）预喜（预增、续盈、略增、扭亏）。

分红生态日益成熟

盈利情况作为上市公司现金分红的根本影响因素，其能力的提升自然也确保了分红的顺利进行。

平安证券研报表示，长期稳定的现金分红是衡量上市公司投资价值的重要标志，是投资者投资股票市场获取回报的重要手段。持续的现金分红需要稳定的盈利做支撑，能够实现长期现金分红的公司往往是盈利能力较强、基本面质地优秀的公司。

因此，在A股上市公司盈利韧性不断凸显背景下，A股市场分红生态也愈加成熟。上市公司多期分红态势日渐形成。据Wind数据统计，截至7月8日，已有107家A股公司披露2024年中期分红安排。

例如，肇民科技在2024年中期分红安排公告中表示，公司将在满足2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正等条件下，采取现金分红，总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的80%。

在A股分红生态日益成熟背景下，如何进一步提升上市公司分红质量成为市场焦点所在。在此过程中，自然少不了监管层持续强化现金分红监管。如新“国九条”明确提出，强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。

国投证券称，持续加强现金分红监管，增强投资者回报，对我国资本市场的健康运行具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)
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