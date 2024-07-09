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深中通道开通后日均1万人乘坐深中公交跨越珠江

2024年07月09日09:08 | 来源：证券日报
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原标题：深中通道开通后日均1万人乘坐深中公交跨越珠江

　　据新华社 深中通道开通后，日均1万人乘坐深中公交跨越珠江。记者7月8日从交通部门获悉，6月30日下午至7月7日，深圳和中山两市间的跨市公交专线双边共发2014车次，共发送旅客7.23万人次，日均约1万人。

　　深中通道是继港珠澳大桥后，粤港澳大湾区建成的又一超大型交通工程，将深圳和中山之间的通行时间从此前的约2小时缩短至30分钟，构建起“半小时经济生活圈”。

　　记者了解到，在6月30日深中通道通车当天，深圳和中山之间不仅同时开通了深中跨市公交专线，还开通了深中跨市公交接驳线路、深中机场专线等多条公交线路。如中山市开通的两条深中跨市公交专线，分别是“中山博览中心—深圳前海湾”线和“中山国际人才港—深圳前海湾”线，发车频次平均为15-20分钟/班。

　　在中山，大批深圳和香港居民从深中通道跨越珠江而来，在这里品尝美食、欣赏美景。乳鸽店、烧鹅店里食客满堂，景区之中游人络绎不绝。深中通道为促进珠江口东西两岸融合发展、推动粤港澳大湾区市场一体化提供了强大助力。

(责编：罗知之、陈键)
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