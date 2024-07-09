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6月份新增信贷环比或多增 社融增量有望超3万亿元

刘 琪
2024年07月09日09:09 | 来源：证券日报
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原标题：6月份新增信贷环比或多增 社融增量有望超3万亿元

6月份金融数据发布在即，接受《证券日报》记者采访的业界专家普遍预计，6月份新增信贷同比少增，但环比将多增；新增社融超3万亿元。回顾5月份，当月新增人民币贷款9500亿元，新增社融2.07万亿元。

光大证券金融业首席分析师王一峰预计，6月份新增人民币贷款2.3万亿元至2.5万亿元，同比少增5000亿元至7000亿元。影响6月份信贷投放因素主要有几方面，包括融资需求不足问题待改善、叫停存款“手工补息”影响尚未释放完全、政策引导淡化信贷“规模情结”等，因此预计6月份信贷虽为季末月份，但仍延续4月份至5月份特征，月内投放延续“前低后高”，不存在明显的信贷脉冲。社融方面，预计6月份新增社融3.3万亿元至3.5万亿元，增速8.4%至8.5%。

王一峰认为，6月份M2增速不排除在5月份7%的基数上进一步下行的可能。

国泰君安证券研究所宏观研究团队预计，6月份信贷新增规模约为1.7万亿元，同比少增，幅度取决于票据对冲的力度。6月份的票据利率继续下行，商业银行以票冲贷的意愿仍强，说明企业的实际融资需求有所走弱。居民端在“517楼市新政”的支持下，商品房销售有所回暖，但提前还贷力度依然不减，因此居民中长贷预计继续少增。预计6月份新增社融约3.3万亿元，同比少增，社融存量同比增速为8.1%。

财通证券宏观首席分析师陈兴表示，预计6月份信贷整体或不会明显强于季节性，6月份新增信贷规模或约2万亿元，新增社融规模3.7万亿元左右，M2增速略降至6.9%。

“6月份票据利率震荡下行，信贷融资需求或延续相对偏弱态势。”华创证券固收分析师周冠南预计，6月份新增信贷约2万亿元，新增社融约3万亿元，M2同比增速或小幅回落至6.8%附近。

(责编：罗知之、陈键)
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