刘 琪

原标题：央行拟开展临时隔夜正、逆回购操作

7月8日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布公告，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，央行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00至16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp（基点）和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

这也就意味着，央行在临时正回购或逆回购操作上新设了隔夜这一期限，并新增了一个操作时段。受访分析人士认为，央行这一举措有助于稳定市场流动性。同时，这一举措也将货币市场利率“框”在更小的区间，为利率走廊宽度的进一步收窄创造条件。

新增流动性管理工具

平抑资金面大幅波动

据央行公告，此次的临时正回购或临时逆回购操作新设了隔夜这一期限，进一步拓展了原有的7天、14天、28天等期限。同时，公开市场操作的时段在目前9:00至9:20的基础上，新增了16:00至16:20的时段。

从央行目前的公开市场操作来看，7天期逆回购操作为每个工作日的常规性操作。此前央行还曾开展14天期、28天期逆回购来投放流动性，以缓解资金面压力。可以看到，当前央行公开市场操作以逆回购为主。据《证券日报》记者梳理，央行上一次开展正回购还是2014年11月25日，距今已近10年。

正回购也是央行的公开市场操作手段之一，即央行向一级交易商卖出有价证券，并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为，正回购为央行从市场收回流动性的操作，正回购到期则为央行向市场投放流动性的操作。

“临时正回购的启用不代表货币政策整体姿态出现了明显的转变，只是说明该交易日资金过于充裕。”光大证券首席固定收益分析师张旭表示，需要强调的是，央行保持流动性合理充裕是为了满足实体经济合理、有效融资需求，不是为了让投资者炒作利率品等资产。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时谈到，历史上日间流动性波动较大，尤其在月中、月末、假期前等关键时点，市场流动性需求较大，本次创设临时正回购及逆回购操作工具，在下午收盘前增加流动性投放、回笼工具，满足金融机构精细化管理流动性的需求，平抑资金面大幅波动。

仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟表示，此次央行新增正、逆回购操作的期限和操作时间，为公开市场操作在工具上、期限上、时间上提供了更多的选择，能更为有效地熨平短期因素扰动、保持市场流动性合理充裕、引导市场预期、降低短端市场利率波动。

把货币市场利率

“框”在更小的区间

央行在公告中提出，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。

明明认为，本次新增临时正回购或逆回购操作以7天期逆回购操作利率为基准，向下减点20bp、向上加点50bp，形成类似利率走廊的效果，同时7天逆回购操作利率作为政策利率的作用得到进一步加强。本次工具创设后，将保障资金利率平稳运行，隔夜资金利率将在这一区间内运行。

央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上谈到：“调控短端利率时，中央银行通常还会用利率走廊工具作为辅助，把货币市场利率‘框’在一定的区间。目前，我国的利率走廊已初步成形，上廊是SLF利率，下廊是超额存款准备金利率。”同时，潘功胜在谈及如果未来考虑更大程度发挥利率调控作用时提到：“可能还需要配合适度收窄利率走廊的宽度。”

张旭认为，现阶段临时正、逆回购利率并非利率走廊的上限和下限，但其有助于平抑资金市场波动，把货币市场利率“框”在更小的区间，为利率走廊宽度的进一步收窄创造出条件。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时认为，央行此次公告意味着收窄利率走廊进入实际操作阶段，临时正回购利率可以看作新的利率走廊的下限，而临时逆回购利率可以看作新的利率走廊的上限。近期资金市场实际上已在这一利率走廊范围内运行了一段时间，利率走廊的调整对资金面和货币市场运行的影响将比较有限。

对债市而言，国盛固收首席分析师杨业伟认为，央行开展临时正、逆回购并非收紧流动性的操作，而是更应该从构建新的利率走廊框架，避免流动性过度波动的角度考虑，这实际上能够有效地稳定资金面，进而稳定债市。

(责编：罗知之、陈键)

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