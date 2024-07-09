陆成宽

原标题：“国能共享号”风渔融合浮式平台投产

全球首座风渔融合浮式平台投产。 国家能源集团供图

科技日报讯 （记者陆成宽）记者7月5日从国家能源集团获悉，全球首座风渔融合浮式平台——国家能源集团龙源电力“国能共享号”近日投产。“国能共享号”在浮式海上风电领域开创了“水下养鱼、水上发电”的海洋经济开发应用新场景，推动形成了“绿色能源+蓝色粮仓”新模式，为深远海绿色能源立体化开发、海洋资源集约利用提供技术储备。

“国能共享号”项目位于福建莆田南日岛国家级海洋牧场示范区，由“漂浮式风机+养殖网箱”组成，具体包括浮式平台、4兆瓦浮式风机、系泊系统等。项目采用三立柱半潜式平台，平台上安装一台4兆瓦海上风电机组，平台中间取正六边形作为养殖区域。养殖水体约10000立方米，采用开放式近生态模式进行深海养殖。投产后，“国能共享号”4兆瓦风电机组在满功率运行状态下一天可发电9.6万千瓦时，约能满足4.2万人一天的生活用电需求；一个养殖周期的鱼品收入可达到数百万元，实现新能源发展与传统海洋经济共享共进、互促共赢。

项目依托新能源数字化平台，首次实现“漂浮式风电+深海养殖”的多元一体化监控，实现远程监控、无人值守。项目搭建的智能化深远海养殖设备可远程直观地观察水下鱼群状态，评估鱼苗的生长状态和尺寸重量。平台海上风机所发电力保证了养殖设备安全稳定运行，解决了传统海洋牧场普遍存在的“供电不足、供电不稳定”等问题，实现“以电养鱼，以渔养电”。超高分子量聚乙烯纤维材料、氟膜材料、船体端部连接张紧器等材料在漂浮式风电领域首次应用，促进了海洋养殖及海上风电行业设备升级。

在开发建设“国能共享号”过程中，国家能源集团龙源电力探索形成了一种适合我国海域的漂浮式基础型式，平台设计获中国船级社原则性批准（AIP）证书，设计成果通过中国船级社、挪威船级社等业内专业机构审查验证，可抵御15级台风侵袭。

此外，龙源电力团队还深入开展跨领域、跨学科技术融合研究，全力攻克了风电机组适应性改造等技术，完成14个专业设计，实现“平台结构、海洋空间、运营功能”多空间多层次共用；开发出适用于漂浮式风机的控制算法及使用平台稳定控制策略，完成了10余项关键设计升级，解决了我国深远海海上风电开发的技术难题。

(责编：罗知之、陈键)

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