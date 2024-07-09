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我国首款液氢燃电整车发布

2024年07月09日09:21 | 来源：科技日报
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原标题：我国首款液氢燃电整车发布

　　【成果播报】

　　科技日报讯 （记者宋迎迎 杨仑）记者7月5日获悉，中国一汽与青岛市政府战略合作签约暨一汽解放（青岛）商用车开发院揭牌仪式近日在青岛市崂山区举行。活动发布了我国首款液氢燃电整车——解放蓝途“星熠”液氢燃电牵引车。

　　解放蓝途“星熠”液氢燃电牵引车由液氢燃烧驱动发电，搭载国内领先的百公斤级车载液氢系统，续航里程突破1200公里。整车实现了高效能量管理、燃电余热利用和液氢冷量回收利用等关键技术，百公里氢耗可低至8公斤。该车采用高强钢车架、轻量化铝悬架等技术方案，整车自重9.4吨，为全行业最轻。

　　一汽解放汽车有限公司党委委员、副总经理季一志介绍，这款液氢燃电牵引车主要应用于干线运输物流场景。他们针对当前新能源续航里程短的痛点，汇聚行业优质资源，自主打造全新底盘平台。该车具有最大功率、最低氢耗、最长续航、最轻自重、最高安全、最优适应性等六大优势。

　　着眼于山东、山西、内蒙古、四川等富氢省（区市），聚焦副产氢产量大的煤厂、钢厂等中短途运输场景，一汽解放还研发推出解放蓝途“星熠”氢气发动机牵引车。它是国内第一款可以真正投入市场运营的氢气发动机整车，配置了自主研发的国际一流15升氢气发动机，具有高适应、高动力、高可靠、低成本、低排放等五大优势。目前该产品已完成整车性能标定和可靠性试验，8月底将投放市场试运营。

(责编：罗知之、陈键)
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