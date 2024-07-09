人民网北京7月9日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）拍摄一组火爆社交平台的国风毕业照、开启一场期待已久的毕业旅行……随着又一批毕业生离开校园、步入社会，毕业消费市场创意迭出，火热不减，持续为文旅消费带来青春气息。

业内人士表示，今年毕业季，马面裙、刺绣云肩、簪花学士帽等充满国风元素的妆造服饰与学位服混搭，成为消费市场上的一大亮点。浓墨重彩的国潮穿搭寄托着毕业生对未来的美好祝福，展现出浓郁的中华文化魅力和青年学生的独特风采。

毕业生对国潮的青睐，体现在电商平台的销售数据上。在今年“618”期间，云肩、长衫、簪花学士帽等国风毕业照单品销售额表现突出。其中，簪花学士帽搜索同比增长658%，云肩搜索同比增长97%，汉服长衫搜索同比增长130%。不少商家在今年夏天推出为毕业季定制的“学士服云肩”新品，一些电商平台还举办了“中国公主毕业了”最美国风高校评选活动，进一步助燃火热的国风毕业照市场。

除了毕业照，与三五好友共同开始一场酣畅淋漓的毕业旅行是很多毕业生在踏入社会、开启人生新征程之前的首选。携程平台数据显示，6月以来，“毕业旅行”相关搜索热度环比上月提升超3倍，00后群体在6—8月的旅行预订量同比增长超80%；去哪儿数据显示，高中、大学毕业生的旅游预订量同比去年增长九成；马蜂窝平台上“毕业旅行”搜索热度环比上涨了142%，且呈不断上升之势。

年轻人喜欢怎么玩？业内人士观察指出，学生对毕业旅行的期待不再局限于景区打卡、拍照留念等，他们更希望融入自己喜爱的新元素，比如“角色扮演”“时尚潮玩”“科技体验”等等，或者在毕业旅行中添加更多有趣的、有纪念意义的活动。

从目的地来看，除北京、上海、海南、云南、新疆、西藏等地热度不减外，年轻人也积极挖掘县域文旅消费新形式，探索反向旅行、小城探索旅行、打卡秘境目的地。另外，到主题乐园玩个畅快、参加音乐节肆意潇洒、去动植物园放松心情，也都是00后们喜欢的夏日玩法。

随着毕业旅行消费总量的不断攀升，文旅市场针对青年群体对“个性”“深度”“情绪价值”“性价比”等多元化要求，不断细分需求、深耕市场，丰富文旅产品体系，全面提升市场供给能力，融合“夜游”“避暑游”“旅游+赛事演出”“旅游+影视”“旅游+游戏电竞”等，推出夏日旅游新鲜玩法和定制化创意旅游线路。

一些地区还为持续释放文旅消费潜能出台政策助力。比如，北京市文化和旅游局近日宣布，除故宫、国博等旅游景区和对外开放单位外，全市旅游景区已全面取消预约要求；武汉市文旅局宣布，7月1日起，武汉市全市57家A级旅游景区中的55家A级旅游景区全面取消入园预约要求；成都文旅局表示，成都全市包括青城山—都江堰景区、成都天台山旅游景区等在内的绝大多数旅游景区和博物馆全面取消入园、入馆预约要求；上海、江苏、山东、重庆、四川、河南等地景区都推出针对毕业生的特惠、免票服务，助力暑期文旅经济不断升温。

“要实现旅游业高质量发展，关键在于激发旅游消费活力。”武汉大学国家文化发展研究院副院长彭雷霆认为，进一步释放旅游消费活力，要以游客体验为重心提升旅游消费总量和质量；以游客需求为导向优化旅游消费空间链和产品链；以文旅融合为牵引促进旅游消费业态创新发展；以应急能力为中心健全旅游应急管理机制。

(责编：王连香、高雷)

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