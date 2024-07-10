原标题：万科发布增持计划及中期业绩预告：有信心和决心重回健康可持续发展道路

7月9日，万科集团发布公告，公司骨干管理人员计划于6个月内自筹资金2亿元增持公司A股股票，表达对公司前景的坚定信心。同日，万科发布中期业绩预告，并举行分析师交流会，万科管理层就房地产未来走势、万科中期业绩预告情况、现金流情况、债务偿还规划、融资进展、大宗交易情况、三大主业的经营情况和竞争优势等问题，与分析师进行了坦诚交流。

根据增持公告显示，万科此次增持不设定价格区间，增持股份自愿锁定两年。增持主体包括在公司全职工作的董事、监事和高级管理人员，总部、开发经营本部和各业务单位的主要管理人员以及核心骨干员工等。本次增持计划，管理团队增持金额将不低于总额的三分之一，以号召广大骨干员工与公司发展进一步绑定，有助于推动瘦身健体一揽子方案尽快取得阶段性成果。

业内人士分析，万科是年内少数推出管理人员增持计划的房企，此次增持金额备具诚意，另一方面，相较于多数增持计划，万科此次增持的人员涵盖范围更广，向外界展示了万科骨干团队同舟共济的坚定决心，这对市场更具重要意义。

据了解，万科上半年在业务重整和化解风险方面全力行动，已取得积极进展。业务方面，实现高品质交付7.4万套房子，销售金额1273.3亿元，保持行业第一阵营。偿债方面，上半年完成全部到期公开市场债务偿付，年内已无境外公开债，下半年境内公开债券还剩2笔，将通过经营端现金流、银团贷款等渠道安排偿还。融资方面，上半年公司按照“应报尽报”原则，积极申报城市项目白名单。同时公司获得主要金融机构的大力支持，合计新增融资、再融资超600亿元，对应偿还超过500亿元，其中招商银行牵头的200亿元银团贷款，是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款。此外，也利用经营性物业贷的机会，积极开展专项行动，上半年新增149.8亿元。大宗交易方面，资产交易实现回款93.4亿元，同时REITs方面也取得积极进展，印力REIT完成上市发行，发行规模32.6亿元，保障性租赁住房REITs和物流仓储REITs也在申报过程中。

同时，万科上半年三大主业的经营情况也持续提升。开发业务方面，公司加大了存量资源的去化和盘活力度，上半年全口径现房签约超240亿元。同时2022年后新增投资项目表现优秀，累计销售去化率60%左右，项目已售部分的毛利率水平18%以上。同时，开发业务产品线建设也走向成熟，以拾系、映象系、光年系等为代表的新产品，受到客户广泛认可。租赁住宅方面，上半年继续保持了行业领先优势。上半年万科泊寓GOP利润率达到90.1%，同比提升1.3pts，新项目拓展达1.5万间，比去年同期增长85.3%。此外，泊寓在大型租赁社区类项目上也建立了突出的产品优势和社群口碑。物业服务方面，万物云处在成熟发展期，上半年在服务客户方面表现出色，经营良好。其中，蝶城运营提效成果显著，已完成287个蝶城变阵，上半年提效近2亿元。同时，万物梁行继续蝉联“中国IFM综合设施管理企业TOP1”，实现多项创新服务产品落地试点。

对于业绩问题，万科在业绩预告中也进行了坦诚说明。尽管公司较早意识到转型发展的重要性，但转型业务投资超出了资源和能力的边界。同时，公司部分开发业务项目拿地成本较高，随着这些项目在2024年进入结算，使结算业绩受到重大影响。万科为确保现金流安全，通过价格折让加大库存去化和资产处置力度，也导致公司业绩压力进一步加大。此外还有部分项目计提减值，和部分非主业财务投资出现亏损。

对于公司未来发展，万科也表达了坚定信心。骨干团队集体大力增持，万科管理层表示，管理团队决定再次推出增持计划，希望向市场各方表达万科管理班子坚定看好行业和公司未来，与股东同呼吸、共命运。同时，万科也表达了对重回健康可持续发展道路的信心和决心，将会按照“一揽子方案”的明确路线图，推进业务重整和风险化解，着眼长远推动转型升级。

业内人士分析，当前，各类支持房地产平稳健康发展的政策都在逐步落地。万科尽管中期业绩承压，但能看出已在全力以赴行动，上半年销售保持第一梯队，实现融资超600亿元，积极推进资产交易和REITs发行，聚焦三大主业提升竞争力，更重要的是守住了流动性安全。（记者 安垚）

(责编：曹淼、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经