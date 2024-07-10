人民网记者 黄盛

万里黄河，从巴颜喀拉山起源，流经黄土高原，开沟凿谷，深涧腾蛟，浊浪排空，用携带千万年的泥沙铺陈出华夏文明的产床。泥沙，塑造了黄河的秉性，也成为黄河下游水患的根源。治理黄河水患，谋求长治久安也就成为千百年来中国人的夙愿。

7月9日上午，在黄河中游北干流碛口至禹门口河段，在晋陕峡谷中奔腾不息的黄河涛声中，一座为遏制黄河下游泥沙淤积的控制性骨干工程——古贤水利枢纽工程，正式进入建设阶段。

东邻山西吉县，西望陕西宜川，古贤水利枢纽工程因为工程地处山西吉县古贤村境内而得名。该工程坝址位于黄河中游北干流河段，坝址控制黄河流域总面积的65%，控制黄河73%的水量、60%的沙量和80%的粗泥沙，水库建成后与小浪底水库联合调水调沙，将形成水沙调控体系的双动力。

在古贤水利枢纽工程建设过程中，数字孪生水利工程技术实现了工程在线监测、方案预演、问题发现、优化调度、安全保障等功能，为决策管理提供前瞻性、科学性、精准性、安全性支持。

对此，在7月9日水利部召开的古贤水利枢纽工程建设有关情况新闻发布会上，黄河古贤水利枢纽有限公司董事长朱宏伟在回答人民网记者提问时表示，古贤工程建设将以工程全生命周期数字孪生应用为理念，以BIM设计、智能建造、智慧运行为重点，努力打造古贤数字孪生水利枢纽工程。

人民网记者在7月9日水利部召开的古贤水利枢纽工程建设有关情况新闻发布会上提问。 受访者供图

具体来看，围绕智慧项目管理、智能建造、工程实体的数字映射等方面，古贤水利枢纽工程使用数字孪生技术，特别是针对大坝施工和长距离皮带运输机等工程独有特点，从混凝土生产—运输—浇筑—碾压—温控等全流程、全要素动态监控，提升施工各环节的质量；建设超远距离皮带机智能监控系统，实现全时段温度、振幅重点监控内容的动态识别，确保建设所需骨料运输的稳定性和安全性。

朱宏伟向人民网记者介绍，围绕古贤水利枢纽工程防洪减灾、水库冲淤、供水灌溉、水力发电等核心业务，充分运用物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，全面推进算法、算力、算据建设。以工程安全运行，保障“水、沙、机、电、工”综合的科学调度，充分发挥工程效能为目标，实现工程的智慧运行。

“还要守牢数字安全底线，有效应对工程各类风险。”朱宏伟说，要统筹工程安全和信息安全，构建多层防御的网络安全体系，把安全理念融入数字孪生古贤工程设计、建设、运行的全过程，实现既确保古贤数字孪生水利枢纽工程自身安全，又为工程各类风险的防控提供安全技术支撑。

另据水利部介绍，古贤水利枢纽工程具有库容大、距离小浪底近的独特优势，与小浪底工程联合运用，可以增强调水调沙后续动力，提高黄河下游河道输沙效率，实现“1+1＞2”的效果，确保黄河下游河床长期不抬高。

(责编：郝帅、高雷)

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