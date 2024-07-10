人民网北京7月10日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，今年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。今年1至6月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

1至6月，乘用车产销累计完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）产销呈两位数增长，基本型乘用车（轿车）产销微增，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产销呈小幅下降。

1至6月，商用车产销累计完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈不同程度增长。

1至6月，新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，进一步提升。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长。根据协会统计，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。

据中汽协统计，截止今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。

中汽协相关负责人表示，展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。

(责编：王连香、高雷)

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