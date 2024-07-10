中央气象台发布暴雨黄色预警
2024年07月10日08:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月10日08时至11日08时，四川盆地、重庆北部、陕西东南部、湖北西部和北部、河南东南部、安徽中部、江苏中南部等地有大到暴雨，其中，四川盆地东北部、江苏西南部等地局地有大暴雨（100-140毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；
2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；
3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；
4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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