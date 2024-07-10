中央气象台发布高温黄色预警
2024年07月10日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月10日白天，湖南、江西、浙江、福建、广东中北部、广西东部和西南部、海南岛北部以及内蒙古西部、甘肃河西、新疆南疆盆地等地有35-36℃高温天气，其中，湖南中北部、江西中南部、浙江中南部、福建中北部、内蒙古西北部、新疆南疆盆地等地部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。
防御指南：
1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；
2、午后尽量减少户外活动；
3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；
4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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